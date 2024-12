James B. Foley : Jeza u Washingtonu. Stiže Trumpova ekipa za čistke !

Washington se priprema za udarac koji će pogoditi saveznu vladu kad se Donald Trump vrati na mjesto predsjednika 20. siječnja. Danas se u glavnom gradu govori samo o prirodi tog udarca. Koliko će brzo sve to biti? Koliko sveobuhvatno? Koliko poražavajuće? Nitko ne zna, sve su priče nagađanja, prožeta strepnjama. Tijekom kampanje Trump je objavio rat “dubokoj državi” i obećao da će napraviti čistku, kazniti svoje neprijatelje među državnim službenicima i radikalno smanjiti birokraciju. Sigurno je samo da će nadolazeća predsjednička tranzicija biti kao nijedna dosad. U poslovnom žargonu, bit će to neprijateljsko preuzimanje.

Piše : James B. Foley

U samo tri tjedna Trump je imenovao cijeli svoj kabinet. U njemu su neke iznenađujuće sposobne osobe, namijenjene umirivanju zajednica važnih birača – to je senator Marco Rubio kao državni tajnik, financijski menadžer Scott Bessent kao ministar financija i kongresnik Mike Waltz kao savjetnik za nacionalnu sigurnost. Ova imenovanja naznake su stabilnosti i mogućega kontinuiteta za financijska tržišta i američke partnere diljem svijeta. Ali četiri imenovanja bila su jednostavno šokantna, čak i za mnoge republikance u Kongresu, i predstavljala su jasnu naznaku da Trumpov povratak na vlast neće biti povratak u normalu. On je u ideološkom zanosu i sklon je razdoru i odmazdi.

Njegov prvi izbor na čelu Ministarstva pravosuđa, bivši zastupnik Matt Gaetz, pod istragom zbog navodnih seksualnih zločina, zapravo se pokazao previše nečuvenim i povukao se. Ali činjenica da je Trump za najvišeg pravosudnog dužnosnika u zemlji predložio nekog tko je toliko omražen i moralno kompromitiran bila je najjasniji izraz njegova prijezira prema pravosudnom sustavu. Njegov je drugi izbor za glavnu državnu odvjetnicu, Pam Bondi, lojalistica s Floride koja posjeduje pravne vjerodajnice za tu poziciju, ali očekuje se da će ona instrumente pravosuđa SAD-a staviti na osobno raspolaganje predsjedniku. Promatrači očekuju čistku u Ministarstvu pravosuđa te val istraga i potencijalnih kaznenih progona onih koje Trump percipira kao neprijatelje.

Trumpov izbor za ministra obrane, Pete Hegseth, vojni je veteran i medijska ličnost s Fox TV-a bez profesionalnog iskustva na polju politike ili u organizacijskom vodstvu. Izabran je zbog svojih ekstremno desničarskih stavova i žestokih kritika američkih vojnih čelnika zbog njihova navodnog prihvaćanja “woke” socijalnih politika tijekom Bidenove administracije. Ako bude potvrđen, od Hegsetha bi se očekivalo da izvrši Trumpove naloge otpuštanjem visokih vojnih časnika i da ih zamijeni drugima koji se smatraju politički lojalnima, a taj bi potez bio potpuno izvan tradicionalnih normi koje reguliraju civilno-vojne odnose u SAD-u.

Trumpov izbor za ravnateljicu Nacionalne obavještajne službe, Tulsi Gabbard, još više zabrinjava. Bivša demokratska kongresnica i predsjednička kandidatkinja 2020., Gabbard je nedavno postala republikanka i podržala Trumpa zbog njegove izolacionističke vanjske politike “Amerika na prvome mjestu”. Poznata je po tome što zastupa proruske stavove i širi urote. Njezino imenovanje bilo je šokantno za mnoge u republikanskom establišmentu.

I na kraju, Trump je izabrao Roberta F. Kennedyja Jr. za svojeg ministra zdravstva i socijalne skrbi. Također sklon teorijama urote, Kennedy desetljećima osuđuje cjepiva i druge standardne javnozdravstvene prakse i protivio se mnogim mjerama opreza poduzetim za zaštitu javnosti tijekom pandemije bolesti Covid-19. Uvelike ga smatraju šarlatanom u svijetu znanosti i medicine, a preuzeo bi dužnost jer raste zabrinutost zbog širenja ptičje gripe uzrokovane virusom H5N1 u Sjevernoj Americi. Američki Senat mora potvrditi imenovanja u kabinetu, a tradicija poštovanja prema novom predsjedniku mogla bi biti stavljena na kušnju s obzirom na Trumpove najkontroverznije izbore, posebno s obzirom na Tulsi Gabbard, koju neki republikanski senatori smatraju rizikom za nacionalnu sigurnost, i Hegsetha, koji je optužen za seksualno zlostavljanje 2017. godine. Imajući to na umu, Trump je prijetio da će pribjeći ustavno upitnom potezu kako bi postavio kandidate koje Senat nije potvrdio. Ako se to ne riješi, to bi pitanje moglo završiti pred Vrhovnim sudom.

Paralelno s nominacijama za kabinet, Trump je također imenovao megamilijardera Elona Muska i bivšeg republikanskog predsjedničkoga kandidata Viveka Ramaswamyja, biotehnološkog poduzetnika, na čelo takozvanog Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) s ovlastima da utvrde rasipnost u državnoj potrošnji i smanje veličinu državne birokracije. Međutim, Odjel za učinkovitost vlade (DOGE) zapravo je samo savjetodavno tijelo bez zakonskih ovlasti. Musk, koji je otpustio 80% svojih zaposlenika nakon kupnje Twittera, obećao je smanjiti državnu potrošnju za dva bilijuna dolara. Ramaswamy je rekao da želi smanjiti 2,2 milijuna zaposlenika savezne vlade za 75%. Malo je vjerojatno da će Trump podržati smanjenje ovih razmjera.

Želi ostati popularan i obećao je zaštititi socijalne programe koji čine glavninu savezne potrošnje. Njegov je glavni interes politički: on nastoji provesti čistku među državnim službenicima otpuštanjem karijernih državnih službenika i postavljanjem lojalista pokreta MAGA na svim razinama politike i donošenja odluka – najmanje 50.000 državnih službenika, a možda i nekoliko puta više. Odrubljivanje glave birokraciji i njezina politizacija, koja bi se potencijalno mogla proširiti čak i na diplomatsku službu, mogla bi kobno potkopati profesionalizaciju državnih službenika koja traje od kraja 19. stoljeća. Svijet se također priprema za Trumpa, a neizvjesnost se najviše osjeća u Ukrajini. Predsjednik Zelenski već je razgovarao s Trumpom i nastoji uvjeriti ga da će podrška Ukrajini služiti američkim ekonomskim interesima. A Kremlj je poslao očito upozorenje Trumpu objavljujući desetljećima stare fotografije njegove gole supruge Melanije.

Situacija u Ukrajini u međuvremenu eskalira nakon što je predsjednik Biden konačno ovlastio Kijev da udari dublje u Rusiju američkim projektilima dugog dometa, što je izazvalo ozbiljnu rusku odmazdu i prijetnje teritoriju NATO-a. Trump se prošlog tjedna sastao s glavnim tajnikom NATO-a Rutteom i navodno jasno dao do znanja svoj zahtjev da svi europski saveznici konačno moraju ispuniti svoje obveze u pogledu potrošnje na obranu. Taj je sastanak možda bio znak kako postoji nada da će Trump podržati nastavak američkog članstva u NATO-u, a ako je tako, to će u najboljem slučaju ostati pod određenim uvjetima.

(James B. Foley, bivši diplomat i ambasador SAD-a Zagrebu)