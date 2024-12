Jakob Finci o 15. godišnjici neprovođenja presude:”I dalje sam optimist”

Petnaesta je godišnjica neprovođenja jedne od najpoznatijih presuda suda u Strazburu – “Sejdić i Finci”. Vlast već godinama ne reaguje na ovu presudu, kojom je sam Ustav Bosne i Hercegovine označen kao diskriminatoran. Svi građani koji nisu Bošnjaci, Srbi ni Hrvati, još uvijek nemaju pravo da biraju svog člana Predsjedništva niti delegate u Domu naroda Parlamenta BiH. Ako je suditi po trenutnoj političkoj klimi u našoj zemlji, presuda još dugo neće biti implementirana.

O ovome je u Dnevniku 3 govorio Jakob Finci, apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Presudu, ističe on, nije teško implementirati, pogotovo to nije bilo teško uraditi prije 14 godina, kada je to bila prva presuda donesena u skladu s protokolom 12 – dodatkom Evropske konvencije o ljudskim pravima, na koju se kasnije nadovezalo još nekoliko istovrsnih presuda.

“Kako vrijeme prolazi, stvari se usložnjavaju. Čini mi se da nam odgovara geopolitička situacija, jer i Evropi odgovara da sve zemlje Zapadnog Balkana u paketu uđu u EU. Tako da sam optimist u tom smislu da ću – ako sam mogao biti optimista 15 godina, ako mi Bog da života – u sljedećih 15 dočekati da se i to implementira”, rekao je Finci.

Na pitanje zašto se ponovo oslanjamo na vanjske faktore – ovaj put na geopolitičku situaciju, Finci odgovara da je problem u tome što se mi “sami sa sobom ne slažemo”.

“U ovoj zemlji postoji poprilična nesloga oko svakog pitanja. Teško je naći pitanje za koje svi Bosanci i Hercegovci imaju istoznačni odgovor. Počevši od toga da kad Bosna i Hercegovina igra nogomet, uvijek pola navija protiv. Slično je i za druge stvari. Čak sad, kada nam Evropa nudi finansijsku pomoć u obliku poklona, mi ne možemo da se dogovorimo unutar sebe kako tome pristupiti. Zapeli smo, četiri kantona neće da se slože s onim oko čega se ostalih šest kantona i Republika Srpska slažu. I zbog toga smo momentalno ostali bez prilično važne finansijske injekcije koja bi nam itekako dobro došla”, navodi Finci.

Smatra kako Brisel još uvijek ima strpljenja za nas, a to govori činjenica da nas još uvijek drži zajedno s ostalim zemljama i poziva na sastanke da čuje šta imamo reći.

“Jer ne zna šta je druga opcija. Druga opcija je da ostanemo crna rupa u centru Balkana, u Evropi, a onda iz crne rupe može svašta crno da izađe”, zaključuje Finci.

U kontekstu protesta u Beogradu, upitan je i da prokomentira činjenicu kako vrlo često u Bosni i Hercegovini govorimo da smo nezadovoljni i da znamo šta bi i kako trebalo uraditi bolje, ali da na ulicama nema nezadovoljnih građana.

“Mi smo nezadovoljni kad sjednemo da popijemo kafu, pa onda uz nju govorimo kako ne valja ovo, ne valja ono. Međutim, niko se javno ne buni. Zadnje demonstracije imali smo 2014. godine, kada je izgorio dio Arhiva BiH, što je nenadoknadiva šteta. Kada sad pitate ljude koji su tada bili zreli zbog čega su bile demonstracije, više se niko ni ne sjeća, jer nije bilo ništa previše važno. Međutim, čini mi se da nas je rat naučio da ima i gore. I kada me stranci pitaju kako to da je kod vas uvijek mirno, a u cijeloj Evropi se neko za nešto buni, ja im kažem da smo imali rat i u tom ratu nam je bilo puno gore. A sada imamo struje, vode i niko ne puca na nas. I zbog tada tri elementa smo zadovoljni jer znamo da ima i gore. Nadam se da neće biti gore, osim što će nam i struja i voda poskupjeti tako da nećemo imati, barem mi penzioneri, sredstava da je platimo”, naglasio je Finci.

(Kliker.info-FTV)