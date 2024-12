Jak potres pogodio Kaliforniju, izdano upozorenje na cunami

Snažan potres magnitude od 7 po Richteru zatresao je kod Petrolije u Kaliforniji, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država (USUGS), a istu informaciju objavio je i EMSC.

Potres se dogodio oko 10 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara, u blizini malog grada Eureke, objavio je USGS. Upozorenje na opasnost od tsunamija vrijedi za veliki dio pacifičke obale sjeverno od San Francisca.

Upozorenje za tsunami bilo je na snazi i u Kaliforniji i Oregonu, ali to se promijenilo. Zabilježen je mali porast visine mora od nekoliko centimetara od plutače koja se nalazi oko 320 kilometara od obale Kalifornije, no nije zabilježen značajan porast na obali, što je dovelo do otkazivanja upozorenja, objavio je Centar za upozorenja.

????BREAKING

Tsunami Warning San Francisco!

“YOU ARE IN DANGER. Get away from coastal waters. Move to high ground or inland now.”

The San Francisco Bay Area and Northern California after a 7.0 magnitude earthquake struck just off the coast! The San Francisco Fire Department has… pic.twitter.com/Oy9X3w4sGK — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) December 5, 2024

Magnituda potresa revidirana je na 7 sa 6,6, koliko je prvotno procijenjeno, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država (USGS). Vlasti trenutno procjenjuju situaciju, a stanovnicima se savjetuje da budu oprezni zbog mogućih naknadnih potresa. CNN izvještava da je zoološki vrt u San Franciscu zatvoren je nakon snažnog potresa. Zasad, u gradovima nisu prijavljena veća oštećenja, javljaju mediji.

‼????TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#sismo) M6.9 occurred 44 mi SW of #Eureka (#California) 11 min ago (local time 10:44:25). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below???? pic.twitter.com/VU8xrWhxgk — EMSC (@LastQuake) December 5, 2024

Bez struje je 10.000 ljudi u Humboldtu

Prema informacijama stranice PowerOutage.us, više od 10.000 korisnika u okrugu Humboldt, koji je najbliži epicentru potresa koji je pogodio regiju, ostalo je bez struje.

WATCH: The moment 7.3M earthquake rocked California moments ago pic.twitter.com/cQIgowBxZZ — Lizzard Intel ???? (@BasedLizzard) December 5, 2024

Ovaj broj čini oko 10 posto od ukupnog broja korisnika u tom okrugu. U okolnim okruzima nije zabilježen veći nestanak struje.

(Kliker.info-Hina)