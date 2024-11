Izbori u Rumuniji šokirali Evropu : Veliča fašizam, došao je niotkud, bez stranke i ambicija, a sada je pomeo sve!

Rumunjska je u šoku. Kandidat koji je došao gotovo niotkud, bez stranke iza sebe koja bi ga poduprla i bez ikakve pokrivenosti u medijima, pobijedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora. Călina Georgescua ignorirali su ne samo njegovi protukandidati, koji ga uopće nisu smatrali prijetnjom, nego i većina nacionalnih agencija za istraživanje javnog mnijenja, od kojih mu niti jedna nije davala nikakve šanse za prolazak u drugi krug.

Većina je predviđala da će osvojiti mizernih pet posto. A on je, unatoč svim prognozama, odnio pobjedu s gotovo 23 posto svih glasova. Oko 2,1 milijun od ukupno 9,4 milijuna ljudi glasalo je za njega. Tako je Georgescu postao vodeći kandidat u zemlji i dijaspori te će se u drugom krugu 8. decembra suočiti s Elenom Lasconi, kandidatkinjom desnog centra, ili sa socijaldemokratskim premijerom na odlasku Marcelom Ciolacuom, koji se tijesno bore za drugo mjesto. Zanimljivo, George Simion, lider krajnje desne stranke AUR, koji je bio jedan od favorita uoči izbora, skupio je samo 1,2 milijuna glasova (oko 14 posto).

Veliča fašizam

Georgescu je 62-godišnji NATO skeptik i antisemit, koji gaji antieuropske i proruske sentimente. Ima doktorat iz pedologije (znanost o tlu) te je tijekom karijere bio na važnim pozicijama vezanim uz održivi razvoj i zaštitu okoliša. Od 1990-ih bio je savjetnik u ministarstvima okoliša i vanjskih poslova u nekoliko vlada, i desnih i lijevih.

U ime vlade osmislio je i vodio razvoj nacionalne strategije održivog razvoja, a bio je i posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava i opasni otpad te je podizao svijest o opasnostima koje predstavljaju toksični materijali, posebno u zemljama u razvoju. Njegove nacionalističke ideje dolaze do izražaja tek odnedavno kad ga je AUR nominirao za počasnog predsjednika i razmatrao kao kandidata za premijera. Tada je rekao da su Ion Antonescu, rumunjski Führer, i Corneliu Zelea Codreanu, vođa Željezne garde, “heroji” na koje se treba ugledati, što je izazvalo salvu osuda iz židovskih i drugih civilnih skupina. Bilo je to prvi put u mnogo godina da se na rumunjskoj televiziji pojavila osoba koja otvoreno veliča fašističku povijest zemlje.

No, umjesto zgroženosti povratkom antisemitskog diskursa u javnu sferu, Georgescu je potiho počeo skupljati simpatije sve većeg broja ljudi. Njegovi komentari da EU i NATO ne zastupaju rumunjske interese i da ruskim ratom u Ukrajini manipuliraju američke vojne tvrtke pronašli su odobravanje u rumunjskom narodu. Iako on tvrdi da nema podršku Rusije, neke njegove izjave su istovjetne Putinovim, poput one da je proturaketni štit NATO-a na jugu Rumunjske dio politike sukoba, a ne miroljubiva mjera. Otvoreno se divi čelnicima Rusije i Mađarske, hvaleći njihov trud u zastupanju nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni.

Tiha većina

Njegova politička platforma u prvi red stavlja smanjenje ovisnosti Rumunjske o uvozu, jačanje potpore poljoprivrednicima i povećanje domaće proizvodnje hrane i energije. Njegove ideje o poreznim poticajima za rumunjske proizvođače rezonirale su s glasačima i očito je uspio doći do glasova tihe većine koja je bila frustrirana i ljuta političkim elitama. Godinama je iznimno aktivan na društvenim mrežama i dugo vodi kampanju u mnogim manjim gradovima i mjestima, posebno se obraćajući onima niže ekonomske moći i na rubu preživljavanja

Tvrdio je da vodi božansku misiju i da ga je Bog postavio da služi Rumunjima. Za razliku od Simiona, koji svoje ekstremističke poruke širi bučno i vulgarno, Georgescu je stvorio imidž ozbiljnog, mirnog i obrazovanog političara, što je njegovoj ideološkoj radikalnosti dalo određenu respektabilnost. Njegove nacionalističke poruke odjeknule su među biračima, s obzirom na to da je Rumunjska praktički na prvoj crti ruskog rata u Ukrajini, što su političke elite dosad vješto zanemarivale.

Polupredsjednička republika

Pobjeda Georgescua dolazi u trenutku kad Rumunjska bilježi najveću inflaciju u EU, javni dug raste, a ekonomske reforme nisu donijele napredak, nego su povećale cijene hrane i goriva. Njegova pobjeda pokazuje da su rumunjski birači duboko nezadovoljni vladajućim strankama čiji su kandidati osvojili samo oko 30 posto glasova. Nacionalistička struja, koju predstavljaju Simion i Georgescu, osvojila je 36 posto. To sugerira da bi parlamentarni izbori zakazani za sljedeću nedjelju također mogli polučiti iznenađujuće rezultate krajnje desnice, ovisno o tome koga Georgescuovi birači odluče podržati. On trenutačno nije povezan ni s jednom političkom strankom, ali je prije bio blizak AUR-u.

Rumunjska je polupredsjednička republika, što znači da predsjednik i premijer dijele obnašanje izvršnih funkcija. Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, kao čelnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu obranu nadzire vojna i nacionalna sigurnosna pitanja te predstavlja Rumunjsku na međunarodnoj razini. Predsjednik također ima određenu kontrolu nad potrošnjom za obranu, što je ključno pitanje za zemlju koja s Ukrajinom dijeli granicu dugu 650 kilometara i čije su luke ključne za izvoz ukrajinskog žita.

