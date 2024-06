Ivo Komšić u Pressingu : Komšić: Niti će dobiti imovinu niti će dobiti razdruženje, sa ovakvom politikom srpski narod nema budućnost (Video)

“Niti će dobiti imovinu, niti će dobiti razdruženje, a sa ovakvom politikom – žao mi je to reći – srpski narod nema budućnost”, kazao je u Pressingu nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši gradonačelnik Sarajeva, Ivo Komšić.

Komšić je za N1 komentarisao Deklaraciju “Svesrspkog sabora” zaključivši kako se “miješa u unutrašnje stvari, da nema moć i da je sada posao za naše Tužilaštvo” – da nađe tačke gdje se krši Dejtonski sporazum.

Također, iskusni političar je komentarisao pozive vlasti u Srbiji i entitetu Republika Srpska na vraćanje na tzv. izvorni Dayton kazavši da tako nešto ne postoji.

“Oni samo vrše interpretacije kako njima odgovara. Dejtonski sporazum je jasan, entiteti nisu države, ne mogu imati državne prerogative”, naglasio je Komšić za N1.

Američki ambasador i predsjednik Srbije razmjenjuju verbalnu vatru u vezi sa državnom imovinom u BiH. Zašto je Srbija bacila oko na imovinu?

Državna imovina nije bila tema za sebe u Daytonu. Tamo se govorilo o uređenju BiH i njenom državnom kontinuitetu. Dejtonska BiH je, to piše na početku, nasljednica Republike BiH i preuzima sve njene nadležnosti. Ako je dejtonska BiH nasljednica u svemu Republike BiH, onda je ona nasljednica imovine koja je pripala BiH u sukcesiji. Problem jeste da su oni (političari iz Srbije i entiteta Republika Srpska) stalno u kontradikciji sa Dejtonskim sporazumom, oni ga interpretiraju kako hoće. Ono što je rekao američki ambasador u BiH to je tačno. Uostalom za interpretaciju i tumačenje Dejtonskog sporazuma jedino je nadležan visoki predstavnik, to piše u Daytonu.

Šta je “izvorni Dayton”?

Ne postoji “izvorni” i “neizvorni” Dayton. Postoji tekst koji uopšte nije dug. U mojoj arhivi je bila engleska verzija i ja sam je predao Historijskom muzeju. Oni samo vrše interpretacije kako njima odgovara. Dejtonski sporazum je jasan, entiteti nisu države, ne mogu imati državne prerogative. Oni samo rade na tome krše Dayton na svakom koraku.

Naravno, ona se miješa u unutrašnje stvari. Ali nema moć. To je sada posao za naše Tužilaštvo i da nađu tačke gdje se krši Dejtonski sporazum.

Koje su to tačke?

Recimo – insistira se na koordinciji zakonodavnih i izvršnih organa vlasti Srbije i RS. To već postoji u specijalnim vezama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Insistira se na cijelom narodu ma gdje bio, što znači da se radi na unitarizaciji – to su antidemokratski principi. Koje države napreduju u svijetu? Samo one koje su uspjele izvršiti pluralizaciju naroda kroz političke stranke. Oni su pomiješali kulturni identitet sa političkim. I dalje šire mit o Kosovu. Koga oni zavaravaj s tim, ne mogu ništa napraviti. Bilo bi legitimnije da su ga priznali i da su insistirali na svim pravima za srpsku nacionalnu manjinu jer Kosovo jeste temelj duhovnosti Srba. Na ovaj način to ne mogu postići jer oni ne priznaju kosovske institucije kroz koje bi trebali ostvariti ta prava za Srbe.

Opozicija u RS-u kritikuje Dodika da rušenjem države ruši i entitete?

To je logičan zaključka iz Dejtonskog sporazuma, bez BiH ne može postojati RS.

Dodik nije dobio podršku za “mirno razdruživanje” kroz Deklaraciju?

Zato što je to antidejtonsko djelovanje, ali su oni napravili zamjenu za to. Ponudili su sporazum o historijskom pomirenju i trajnom miru. Protiv su Rezolucije o genocidu u Srebrenici, ne priznaju ni druge zločine, a traže sporazum o pomirenju i trajnom miru. Dok se ne pokajte za zločine i ne tražite oprost od onih kojima ste činili te zločine, ne možete tražiti ovakav sporazum. Da su napravili sabor sa ovim ciljem to bi bio uspjeh.

Da li će biti “crnih scenarija”?

Ništa se neće desiti, Deklarcija “Svesrpskog sabora” je konačno priznanje da je nacionalni program historijski propao. Njima treba državna imovina iz ekonomskih razloga jer je Dodik u teškoj situaciji, izdavala bi se ili prodavala tajkunima itd. Niti će dobiti imovinu, niti će dobiti razdruženje, a sa ovakvom politikom – žao mi je to reći – srpski narod nema budućnost.

A šta je sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini?

Do nas je, samo treba slijediti evropski put. Nema druge alternative.

Hrvatska treba priznati zločine u Bosni i Hercegovini i tražiti oprost, poručio je jedan od najiskusnijih bh. političara Ivo Komšić. Tek tada bi, kako je istakao tokom gostovanja u Pressingu na N1, došlo do obnove “strateškog” hrvatsko-bošnjačkog saveza.

“Bošnjacima kao narodu treba partner, oni žele u Evropu, žele sigurnost NATO-a, treba im Hrvatska i zato bi bila važno da Hrvatska to napravi, da prizna zločine. Haški sud je individualizovao krivicu, zna se ko je uradio zločine i treba se tražiti oprost”, ponovio je Komšić, koji je bio član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Hrvatska, kao ni Srbija, nije priznala zločine u BiH. Hrvatski ministar odbrane Anušić se pohvalio kako je ratovao u Mostaru. Pojedina udruženja su pozvala Tužilaštvo BiH da ispita da li je učestvovao u zločinima?

On je kazao da je bio dole (u Mostaru), e sad – da li je činio zločine, to se treba ispitati. Ja sam napisao knjigu prema presudama Haškog tribunala. To još uvijek jako opterećuje odnose između BiH i Hrvatske i između dva naroda. Bošnjacima kao narodu treba partner, oni žele u Evropu, žele sigurnost NATO-a, treba im Hrvatska i zato bi bila važno da Hrvatska to napravi, da prizna zločine. Haški sud je individualizovao krivicu, zna se ko je uradio zločine i treba se tražiti oprost.

Hoće li odgovor na “Svesrpski sabor” biti jačanje veza između Hrvata i Bošnjaka?

Imate pozive na vraćanje na hrvatsko-bošnjački savez. Nama su u Vašingtonu rekli da je to strateški interes.

Zašto Čović onda ima najbolje odnose sa Dodikom?

Zato što je mislio da će preko RS-a obnoviti “Herceg-Bosnu”. Meni je problem kad je Bakir Izetbegović prihvatio razgovor o uspostavi (trećeg) entiteta

Da li je propao projekat tzv. Herceg-Bosne?

Naravno da je propao. Čovića ovo isklizavanje iz evropske agende košta, njemu stalno odlaze hrvatske stranke iz HNS-a.

Šta će biti sa “Trojkom”, koja je u koaliciji sa HDZ-om i SNSD-om?

Može se desiti da oni koji pokušavaju unaprijediti nešto, da zbog toga izgube izbore. Njima nek je Bog na pomoći, treba nositi ta dva tega Dodika i Čovića. Ali može se opoziciji postaviti pitanje šta su oni sa Dodikom i Čoviće napravili u posljednjih osam godina.

“Neko od zvaničnika je rekao da će povući potpis sa Dejtona i vratiti se na FBiH”, kazao je potom Ivo Komšić na pitanje o najavama o razdruživanju odnosno eventualnom pokušaju otcjepljenja entiteta Republika Srpska.

S obzirom da je Milorad Dodik često spominjao razdruživanje, secesiju i razvoj situacije po čuvenom “kiparskom scenariju?”, Komšić je kazao:

“Ne znam da li ste vi pročitali, ja sam negdje pročitao odgovor. Mi ćemo povući svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i vratiti se na FBiH. To sam negdje pročitao. Neko od zvaničnika, ne znam je li američkih, je rekao da ako se krene u takvo nešto, oni će povući potpis i vratiti se na FBiH. To je FBiH u granicama međunarodno priznate države”.

Ako se proglasi samostalnost RS, vraćamo se na stanje prije Dejtona?

“Jasno. Stalno se govori da se neće dozvoliti rušenje Dejtonskog sporazuma, da visoki predstavnik ima mehanizme. Dejtonski sporazum se ne može na taj način promijeniti, nego samo u demokratskim procesima u EU. Kada krenemo u pregovore, tada se ovdje mijenja stanje. To je demokratski proces, nema nikakvog nametanja sile. Ne može se u EU ući sa dva entiteta.

Trebaju li FBiH I Hrvatska graditi paralelne veze?

“Hrvatska se toga odrekla, još u vrijeme Stipe Mesića. Sve ovo što su napisali u Deklaraciji mogu provesti sami, ne treba im niko”.

O blagim reakcijama na održavanje svesrpskog sabora u Beogradu, smatra:

“Razumljivo je da je blaga reakcija Čovića. To su bile pupčane vrpce 30 godina i sada je najednom odrezana. Ja i danas tvrdim da je Schmidt udaljio Čovića od Dodika”.

Zašto šutnja na Deklaraciju?

“Ne znam zašto šute, ne znam koji im je to interes. Što se tiče politike, ne znam, bili su zaokupljeni izborima evropskim i to im nije bilo u fokusu”.

“Mi Hrvati smo napravili Sabor u ratu, zašto? Zato što je napravljena Herceg Bosna i krenuli su u destrukciju BiH. Skrenuli su politiku sa glavnog interesa kojeg je narod iskazao na referendumu. Mi smo napravili Sabor da na neki način napravimo neko tijelo i institucionaliziramo tu politiku koju smo vodili i objelodanimo je svijetu”, kazao je Ivo Komšić.

