Istraživanje o teorijama zavjere : Većina crnaca u Americi vjeruje da institucije rade protiv njih

Većina crnaca u Americi kaže da se redovno ili s vremena na vrijeme suočavaju sa rasnom diskriminacijom, što utiče na njihov stav o institucijama kao što su policija, politički sistem i mediji, pokazalo je istraživanje o teorijama zavjere.

Studija Istraživačkog centra Pju, čiji su rezultati objavljeni u ponedeljak, ispitivala je ukrštavanje pitanja rase i vjerovanja u zavjere. Riječ je o drugom nastavku serijala o tome kako Afroamerikanci vide uspjeh i neuspjeh.

Rasne teorije zavjere definisane su kao ideje koje crnci možda imaju o “potezima američkih institucija”, a koje nisu neophodno proklamovani ciljevi tih ustanova. U istraživanju se naglašava da crnci možda imaju te stavove zbog istorije rasističkih mjera u Americi koje su uglavnom pogađale crnačku zajednicu. Pju je između ostalog istraživao vjerovanje da glavne institucije diskriminišu Afroamerikance te da oni moraju da “rade dvostruko više” da bi napredovali u poređenju sa bijelcima.

Prema istraživanju, više od 80 odsto afromeričkih ispitanika bilo je saglasno sa ocjenom da je “veća vjerovatnoća da će crnci biti zatvoreni zato što zatvori zarađuju više od njih”. Takođe, više od 60 odsto punoljetnih crnaca saglasno je da je cilj institucija, kao što su krivično pravosuđe, ekonomski sistem i policija, da spriječe napredak crnačke zajednice.

Realnost je da su crnci činili 32 odsto osuđenih državnih i federalnih zatvorenika 2022. godine, iako čine samo 12 procenata ukupne američke populacije. U poređenju sa tim, 31 odsto bijelaca bio je u zatvorima, dok je iz latino populacije bilo 23 odsto, prema Birou za statistiku.

Rezultati istraživanja zasnovani su na anketi koja je među Afroamerikancima sprovedena u septembru prošle godine. Autori kažu da je malo vjerovatno da su se stavovi promijenili od tada.

Pju je takođe istraživao zašto punoljetni crnci vjeruju u te narative i omogućio je ispitanicima da svojim riječima objasne šta misle o diskriminaciji i rasnim nejednakostima, kaže autorka studije i istraživačica u centru Pju Kijana Koks.

Dodala je da se istraživanje ne fokusira na stranačku politiku, iako je objavljeno tokom izborne godine. Umjesto toga, pokazuje kako stavovi Afroamerikanaca mogu da utiču na to kako ta zajednica posmatra zemlju, ali često se ne uzimaju u obzir ozbiljno ili se ignorišu.

“Postoje anegdote među crncima o sistemu, Čovjeku, nevidljivoj ruci, agendi čiji cilj je da napravi situaciju u kojoj crnci ne mogu da napreduju. Zbog toga smo to htjeli da to istražimo. Takođe smo željeli da utvrdimo koliko je crnaca upoznato sa narativima da je sistem napravljen da bi oni doživjeli neuspjeh i koliko njih u to vjeruje”, kaže Koks.

Amerikanci nisu imuni na vjerovanje u zavjere, što datira još od osnivanja nacije, ali je ojačano za vrijeme ere interneta koji ubrzava komunikacije, a često se šire dezinformacije i prevare. U istraživanju se navodi da crnci imaju jedinstven odnos kada je riječ o diskriminaciji i teorijama zavjere koje se tiču vlade, imajući u vidu zaostavštinu ropstva u zemlji, rasne segregacija i diskriminacije protiv Afromaerikanaca u moderno vrijeme, od strane i javnih i privatnih aktera.

“Kada su američke institucije istorijski gledano zaista bile u zavjeri protiv crnaca, nije teško vjerovati u istinitost svega drugog. Naročito protekle dvije godine, kada je pitanje rase bilo prilično važno, ne iznenađuje me da ljudi govore da su suočeni sa rasnom diskriminacijom“, kaže Taša Filpot, profesorka političkih nauka na Univerzitetu Teksasa, koja proučava političku psihologiju među crncima.

Među punoljetnim crncima koji su bili diskriminisani, oko tri četvrtine je navelo da zbog toga imaju osjećaj kao da je cijeli sistem napravljen sa ciljem da spriječi njihovo napredovanje. To je kod njih izazvalo različita osjećanja – 76 odsto je bilo ljuto, 53 zabrinuto za ličnu bezbjednost, 41 procenat je bio depresivan. U istraživanju je učestvovalo 4.736 ispitanika iz cijele zemlje.

Afromaerikanci takođe više vjeruju u rasne teorije zavjere kada je riječ o politici. Tri četvrtine ispitanika navelo je da su saglasni sa ocjenom da se “afroamerički zvaničnici više diskredituju od bijelih” u današnjoj politici. U medicini, 55 odsto je navelo da je saglasno da “istraživači eskperimentišu na crncima bez njihovog znanja ili pristanka”.

Filpot ističe da neki crnci možda i dalje vjeruju u te teorije, imajući u vidu slučajeve diksriminacije kao što je eksperiment o sifilisu koji se sprovodio među crncima u Taskagiju, u Alabami, ili isključivanje Afroamerikanaca iz programa od kojih su koristi imali bijeli Amerikanci.

“To nisu teorije zavjere ako je riječ o istini”, zaključuje Filpot.

(Glas Amerike)