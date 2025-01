Istraga otkriva : Olga Ravasi jedna od kandidatkinja za ambasadoricu SAD-a u Sarajevu?!

Olga Ravasi jedna je od kandidatkinja za novu ambasadoricu SAD-a u Bosni i Hercegovini, saznaje Istraga.ba iz diplomatkih izvora.

Konačna odluka još nije donesena, ali je Ravasi, za sada, jedna od opcija buduće administracije sa predsjednikom Donaldom Trumpom na čelu. Olga Ravasi na čelu je organizacije “Srbi za Trampa”.

Srpska dijaspora pokušava lobističkim akcijama u SAD-u promovirati Ravasi za novu ambasadoricu u BiH. Kako se na svom X nalogu pohvalila organizacija Srbi za Trumpa, Olga Ravasi je pozvana na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trampa u ponedjeljak, 20. januara, u Vašingtonu.

“Uzbuđeni smo što ćemo vas i do šest gostiju dočekati na inauguraciji Donalda Trampa kao 47. predsjednika SAD i DŽej Di Vensa kao 50. potpredsjednika SAD u Vašingtonu u ponedeljak, 20. januara”, piše u pozivnici upućenoj Olgi Ravasi.

Olga Ravasi godinama je u SAD-u lobirala za Milorada Dodika, a bila je i čest gost i na RTRS i drugim proruskim medijima.

“Za Srbe, Republiku Srpsku i srpski narod je bitno da Donald Tramp pobijedi na predsjedničkim izborima u Americi, izjavila je z izbornoj noći za RTRS predsjednica organizacije “Srbi za Trampa” Olga Ravasi.

Na njenoj službenoj web stranici piše da je “dr. Ravasi je stručnjakinja za pitanja Balkana, Jugoistočne Evrope i Bliskog Istoka, te nosi naziv Visoko Kvalifikovani Stručnjak po DNI. Savjetuje klijente iz američkog korporativnog sektora, vlade i nevladinih organizacija o pitanjima koja utiču na njihove planove, interese i operacije u ovim regijama. Trenutno, ona je članica Upravnog odbora, regionalna stručnjakinja i savjetnica Organizacije Crime Stoppers Global Solutions (CSGS), međunarodne nevladine organizacije sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja se posvećuje borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Olga je imala ključnu ulogu u olakšavanju uvođenja CSGS-a i njegovom angažmanu u Republici Srbiji kako bi se osnovala organizacija sa sjedištem u Srbiji i njen centar u balkanskoj regiji. Razvila je, implementirala i vodi strategiju integrisanog komuniciranja, odnosa s vladom, medija i razvoja saveza u Srbiji”.

U junu 2021. godine Olga Ravasi je iznosila skandalozne stavove i u vezi sa rušenje crkve u dvorištu Fate Orlović u Konjević Polju.

“Nana Fata” nije htjela prihvatiti nikakav kompromis. Svi prijedlozi za kupovinu sporne parcele, kao i sva druga moguća obeštećenja i rješenja koja su se se nudila, a koja ne podrazumevaju rušenje, žestoko su odbijeni. Izričita je bila Alahova sljedbenica, rušenje ili ništa, i to će biti nešto što ona, a i oni koji su je na ovo nagovorili, nose na svojoj svijesti, a pitanje je da li je imaju. Jer da se razumijemo, nije Fata kapacitet ni za do svog praga, a kamoli do Strazbura, ali oni kojima odgovara razdor, mržnja i netrpeljivost jesu. Vjerujem, da su sporna bila 3 metra za neku bilo koji drugi objekat, solucija bi se iznjedrila. Ali za srpsku crkvu ne, jer nakon rušenja, Fata Orlović objavi kako je popila najslađu kafu tog jutra, bez da u bogomolju gleda. A gle ironije, Fata od Orlovića nosi jedno od najstarijih srpskih plemićkih prezimena. I tako, propraćena svjetskim (fake news) medijima, u 21 vijeku, 2021. ljeta gospodnjeg, kada napredni svjetovi streme ka novim civilizacijskim dometima, Bošnjacima se rodila heroina “Nana Fata”. Ne znam da li je bijedno, tužno, ili smiješno”, izjavila je tada Olga Ravasi.

Podajetimo, aktualni ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy uskoro odlazi. Administracija Joe Bidena za novog je ambasadora bila predložila Douglasa Jonesa. Međutim, zbog isteka rokova on nije potvrđen u Senatu. Sada se očekuje da Trumpova administracija predloži novo ime, a prema informacijama iz Washingtona jedna od kandidatkinja je Olga Ravasi koja ima dobre veze u republikanskim krugovima. Posebne veze njena organizacija imala je sa Richardom Grenelom, jednim od najbitnijih Trumpovih saradnika. No, to što je neko kandidat, ne znači da će biti i imenovan.

