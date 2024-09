Ismail Barlov osvojio srebro na Paraolimpijskim igrama u Parizu : ” San mi se ostvario “

Barlov je u finalnoj utrci zauzeo drugo mjesto, ostvario je vrijeme od 1:02.74, a ispred njega je završio samo Meksikanac Arnulfo Castorena.

On je u jutrošnjim kvalifikacijama postigao ukupno treće vrijeme u konkurenciji 14 takmičara, osvojivši prvo mjesto u svojoj grupi rezultatom jedna minuta 4,06 sekundi.

Nakon ovog nevjerovatnog uspjeha Barlov je bio vidno zadovoljan i poručio da mu se san ostvario.

“Stvarno sam prezadovoljan svojim rezultatom. Ovo nisam mogao ni sanjati i sigurno mogu reći da se moj san ostvario”, rekao je Ismail odmah nakon utrke.

Zahvalio se svima koji su ga bodrili, kako uz bazen u Parizu, tako i onima koji su ga pratili ispred malih ekrana.

“Baš mi je mnogo značilo i bila mi je baš velika podrška, hvala im puno što su me podržali. Hvala svima što su me pratili i što su me podržavali”, poručio je mladi Ismail.

Ranije je Barlov u Parizu nastupio i u disciplini 150 metara mješovito, gdje je u kvalifikacijama bio desetoplasirani u konkurenciji 13 plivača.

