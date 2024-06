Institut za nestale osobe BiH :Posmrtni ostaci 11 žrtava genocida spremni za ukop u Memorijalnom centru Srebrenica

U Komemorativnom centru u Tuzli proteklih dana identifikovano je još pet žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

„Svih pet porodica koje su identifikovale žrtve dale su ujedno i saglasnost za njihov ukop te će se, prema do sada datim saglasnostima, ove godine na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ukopati posmrtni ostaci 11 žrtava“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da to svakako nije konačan broj, s obzirom na to da se porodice koje žele ukopati posmrtne ostatke svojih najmilijih za konačnu identifikaciju odnosno davanje saglasnosti za ukop mogu odlučiti sve do početka jula, a kada počinju i završne pripreme za kolektivnu dženazu.

Žrtve koje su identifikovane proteklih dana su identifikovane putem DNK metode da bi konačnoj identifikaciji, ali i davanju saglasnosti za ukop potom pristupili i članovi porodica ovih žrtava.

Iz Instituta navode da je jedna od žrtava koja je identifikovana proteklih dana sedamnaestogodišnji Beriz (Omera) Mujić rođen 1978. godine u Zvorniku.

– Advertisement –

„On je u julu 1995. godine ubijen na području Sućeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području općine Srebrenica“, navodi se u saopštenju.

Članovi porodice su identifikovali i Midhata (Adema) Bašića, rođenog 1973. godine, u mjestu Pobuđe, Bratunac. On je ubijen u ljeto 1995. godine na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u avgustu 2000. godine iz primarne masovne grobnice Grbavci-Lažete, Zvornik. Dio njegovih posmrtnih ostataka je pronađen i u sekundarnoj masovnoj grobnici u Snagovu, Zvornik, u oktobru 2004.godine.

„Porodica je potvrdila identitet i Nevresa (Mehemeda) Salihović, rođenog 1970. godine u Biljači, Bratunac. Imao je 25 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u oktobru 2004. godine iz sekundarne masovne grobnice Blječeva, Bratunac“, navodi se u saopštenju.

Identifikovan je i Ahmet (Ismeta) Jašarević, rođen 1971. godine u Blječevi. Nestao je u 24. godini života, u julu 1995. godine na području lokaliteta Zeleni Jadar. Na ovom mjestu su njegovi posmrtni ostaci pronađeni godinama kasnije, tačnije u junu 2007. godine prilikom otkrivanja masovne grobnice Zeleni Jadar, Srebrenica.

„Porodica je identifikovala i Ibrahima (Muharema) Salkića, rođenog 1935. godine u Kamenici kod Zvronika. Nestao je u Potočarima 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2002. godine prilikom otkrivanja masovne grobnice u Kamenici. Iako su posmrtni ostaci Salkića identifikovani 2007. godine, porodica je ipak tek ove godine smogla snage i dala saglasnost za ukop i konačan smiraj ove žrtve 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari“, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-AA)