Incident u Sarajevu : Predrag Kojović prijavio taksistu za napad i rasizam

Zastupnik u Parlamentu BiH i bivši predsjednik Naše stranke Predrag Kojović na svom X profilu opisao je neugodno iskustvo koje je imao s jednim taksistom u Sarajevu.

Njegov komentar prenosimo u cjelosti.

-Čekam danas taxi ispred SCC-a. Primijetim da starija žena s dvije djevojčice takođe čekaju, arapski turisti. One stoje s podignutom rukom ali taksisti (najmanje deset praznih) ne staju. Podignem ruku, taksi mi odmah stade. Kažem vozaču, ova porodica je prije mene čekala i zovem ih da uđu. Taksista se počne derati “Njih neću da vozim”.

Ne kaže zašto, samo ponavlja njih neću voziti. Gledam ima li licencu na šajbi – nema. Pitam za ime i prezime. U tom trenutku on me počinje udarati, psovati i gurati iz auta. Izlazi i dolazi na moju, suvozačevu stranu. Vuče me za sako, udara nogom. Idem u policiju. Vrlo ljubazno uzeše podatke o svemu i odoše da ga traže.

Rasista koji me je fizički napao obavlja javni taksi prevoz u Sarajevu.

PS. Ni drugi taksisti im nisu htjeli stati. To je lice Sarajeva koje ovakvi taksisti pokazuju svijetu. Moramo se, zajedno, boriti protiv loših ljudi”, objavio je Kojović.

