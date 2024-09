Hezbollah potvrdio ubistvo vođe Nasrallaha u izraelskom napadu na Bejrut

U saopštenju, libanska grupa je potvrdila izraelske tvrdnje da je njihov vođa, Hassan Nasrallah, ubijen jučer.

Izrael je izveo veliki napad na Bejrut u petak uveče, gdje je tvrde ubijen Nasrallah.

Al Jazeeraprenosi izvještaj Alija Hashema, koji izvještava iz Bejruta, Liban:

“Mislim da mnogi ljudi nisu predvidjeli da će se ovo desiti tako brzo. Nasrallah je imao auru i uticaj – ako je pozvao ljude da izađu na ulice, oni su izašli na ulice. Sve će biti drugačije od sada pa nadalje. Nove vođe će se pojaviti, ipak novi set komandanata možda neće biti najavljen. Ovo će otežati situaciju za samu stranku, ali i za Izrael u smislu razumijevanja ko je na čelu”, javio je.

Al Jazeera Balkans prenosi razgovor s Josephom Bahoutom, direktorom Instituta Issam Fares za javnu politiku i međunarodne odnose sa sjedištem u Bejrutu, o trenutnom izraelskom napadu na Libanon i što bi moglo uslijediti.

Evo što je rekao o situaciji u Bejrutu jutros:

“Razgovaram s vama i iznad južnog predgrađa gdje živim, nekih 500-600 metara dalje, leti dron. Bombardovanja nisu prestala cijelu noć – možete vidjeti ljude na ulicama, na cestama, kako spavaju na otvorenom, prepušteni sami sebi i bez hrane.

“Danas je Libanu potpuno u haosu, zemlja je u haosu i mislim da najgore tek dolazi bez obzira na političke i vojne rezultate napada na Hassana Nasrallaha ili ne.

A evo i Bahoutovih komentara o tome kako bi stvari mogle završiti:

“Postoji niz pitanja – šta znači smrt Hassana Nasrallaha i šta se time mijenja u Libanu?”

“Hezbollah is a very powerful party within the Lebanese chessboard; of course the party is now weakened and decimated for a while but I think it will bounce back, at least politically internally. So we’ll have to see what will be the behaviour of the party – and that has to do with the regional conundrum.

“I onda su tu sljedeći koraci u izraelsko-libanskom ratu. Suočeni smo s jednim ili dva snažna scenarija.

“Ili će Netanyahu i izraelsko vodstvo iskoristiti ovo kao priliku za postizanje zamaha i možda pokušati krenuti u kopnenu ofenzivu protiv Libanona, koristeći prednost vjerovatno ogromnog nereda u kojem se Hezbollah danas nalazi, ili će eskalirati i nastaviti ovu masivnu kampanju bombardovanja, kao što je slučaj sada, kako bi prisilili Hezbollah, ako ostane netaknut, da potpiše neku vrstu primirja i revidira sigurnosni aranžman na jugu.”