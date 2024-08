Hezbollah gornju Galileju u Izraelu zasuo s 50-ak raketa, ‘Željezna kupola‘ uspjela presresti većinu

Tokom noći na nedjelju Hezbollah je ispalio 50-ak raketa iz Libanona prema gornjoj Galileji. Snimke pokazuju kako se izraelski sistem protuzračne obrane “Željezna kupola” (Iron Dome) odmah rano ujutro aktivirao na nebu iznad Izraela.

U izjavi, u kojoj je preuzeo odgovornost za raketni napad, Hezbollah je jasno dao do znanja da to nije bio odgovor na ubistvo njihovog višeg zapovjednika. Libanonski Hezbollah, šijitska militantna skupina iza koje stoji Iran, tvrdi da je to zapravo bio odgovor na izraelske napade u kojima su ubijeni civili u dva sela na jugu Libanona, prenosi Sky News.

“U znak podrške našem postojanom palestinskom narodu u Pojasu Gaze te njihovom hrabrom i časnom otporu, ovo je bio odgovor na napade izraelskog neprijatelja na sela Kafr Kile i Deir Siryana u kojima su ozlijeđeni civili”, izvijestili su i dodali kako su raketama tipa kaćuša gađali naselje Beit Hillel. Mnoge je presreo “Iron Dome”, no nekoliko njih navodno je uzrokovalo požare na tom području.

Od 8. oktobra , snage predvođene Hezbollahom gotovo svakodnevno napadaju izraelske zajednice i vojne položaje duž granice, a skupina kaže da to čini kako bi podržala Gazu usred tamošnjeg rata.

Izrael još nije komentirao napad.

A nakon što je Pentagon u petak priopćio kako će rasporediti dodatne borbene avione i mornaričke ratne brodove na Bliski istok te nakon što su američki i britanski dužnosnici apelirali na svoje državljane da napuste Libanon, oglasio se i američki predsjednik Joe Biden. Rekao je kako se nada da će Iran odustati od prijetnji odmazdom Izraelu te tako spriječiti širenje rata na Bliskom istoku.

Napetosti u regiji dosegnule su vrhunac nakon što je visoki politički čelnik Hamasa, Ismail Hanija, ubijen u iranskoj prijestolnici, Teheranu. Iran je obećao osvetiti njegovu smrt i s Hamasom optužuje Izrael za spomenutu likvidaciju. Spomenuti atentat uslijedio je dan nakon što je izraelska vojska izvijestila da je ubila višeg zapovjednika Hezbollaha u Bejrutu.

(Jutarnji list)