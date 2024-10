Gradonačelnik Kordić nakon navijačkih sukoba u centru grada : “Mostar spada u jednu od najsigurnijih lokalnih zajednica u BiH!”

Nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara medijima se obratio gradonačelnik Mario Kordić. On je osudio sinoćni incident na Španskom trgu između navijačkih grupa Veleža i Zrinjskog te je kazao kako je Grad radio puno na aspektu sigurnosti u onim pitanjima u kojima ima nadležnost.

“Ono što me veseli, to sam i na sjednici rekao, je da imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i vi svjedočite da bilo kakvi i neredi i kriminal u Gradu Mostaru vrlo brzo se otkriju i počinitelji i da imamo tu u odnosu na nekakav raniji period ipak značajan i vidljiv iskorak. Tako da u tom kontekstu bih htio i njih ohrabriti”, rekao je Kordić.

Velika politička tema

Dodao je da će grad raditi ono što bude u skladu s njihovim nadležnostima te da će dalje razvijati sistem sigurnosti te poručio da mu je žao što se ovakvo nešto desilo.

Izrazio je nadu da ovi događaji neće postati velika politička tema kao što se to u nekim ranijim slučajevima događalo.

“Statistički gledano, iako statistika ne bi trebala biti nikome nikakav alibi ovdje, naravno da ćemo raditi na dodatnoj sigurnosti, ali Grad Mostar spada u jednu od najsigurnijih lokalnih zajednica u BiH u zadnje četiri godine, po svim mogućim parametrima. Nije to bezveze tako. Malo je to i do rada Gradske uprave, a prvenstveno Ministarstva unutrašnjih poslova”, kazao je Kordić.

“Ne živim u oblacima”

Poručio je da će nastaviti dalje raditi na sigurnosti u Mostaru.

“Lično bih volio da nemamo niti jedan incident nikad više u životu. Međutim, nisam neko ko živi na oblacima. Imat ćemo vjerovatno ovakve situacije, ali nosimo se s njima, pokušavamo biti što bolji i tako ćemo nastaviti raditi”, istakao je.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Mostara, Salem Marić, napomenuo je da je prethodnih godina bilo pokušaja da se dođe do izvještaja o sigurnosnoj situaciju u Gradu Mostaru.

(Kliker.info-agencije)