Godišnjica obnove spomenika mira i svjedoka vremena : “Večeras Stari most, Mostar i njegovi građani uspravno i ponosno stoje”

Mostar je danas i večeras bio centar Bosne i Hercegovine i regiona. Naime, na centralnoj manifestaciji proslave 20. godišnjice završetka obnove Starog mosta i 19. godišnjice upisa Mostara na popis UNESCO-ove kulturne baštine okupili su se brojni domaći i strani političari, predstavnici diplomatskog kora, osobe iz kulturnog i javnog života BiH, sportisti…

Sama manifestacija, čiji je režiser Vedad Hodžić, na bini ispod Starog mosta počela je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a potom je prikazan kratki film o obnovi Starog mosta. Glumac Nedžad Maksumić izveo je tekst o Starom mostu.

Nakon toga prisutnim su se obratili Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, Christopher Sheldon, šef ureda Svjetske banke u BiH i Crnoj Gori, te Qu Xing, zamjenik generalne direktorice UNESCO-a.

“Dobrodošli ispod mosta ljubavi i mira na grandioznu i dostojanstvenu ceremoniju obilježavanja 20. godina od obnove Starog mosta u Mostaru, spomenika mira i svjedoka vremena. Stari most je simbol našeg postojanja i slojevite historije na ovom prostoru, dio kulture i identiteta, te vječni pečat koji nas utiskuje u najznačajnija djela i baštinu svijeta. Kao takav nam je podrška da budemo prepoznati i uvaženi na mjestu velike kulturne i ekonomske scene svijeta. Stari most je remek djelo orijentalne arhitekture. Fermanom narediše da se izgradi najbjeliji i najsmjeliji most, nebeski svod nad hirovitom Neretvom, most koji spaja obale i ljude, živote i sudbine, ali ni slutili nisu kakvu nemirnu historijsku sudbinu će doživjeti i šta će značiti ovaj most.

Namijenjen da služi dobru i spaja ljude, stvoren da zadivi i da se istakne u svijetu briljatne gradnje i arhitekture, naizgled kameni most od temelije postao je bezvremenski simbol. On je naša identitetska osnova, svjedok najboljeg, ali i najgoreg vremena koje smo preživjeli. Velika civilizacijska vrijednost koju je imao projekat obnove Starog mosta nije bilo samo ponovno zidanje kamenog mosta, već obnova života i povjerenja, te nada da obnova Starog mosta predstavlja temelj za dalji mir i održiv život na ovom dijelu evropskog kontinenta. Kao prvi bosanskohercegovački spomenik i najvrijednija graditeljska i kulturna baština koju Mostar ima, 2005. godine upisan je na UNESCO-ovu svjetsku listu zaštićenih i najvrijednijih spomenika kulturnog naslijeđa svijeta”, između ostalog je rekao Salem Marić koji je zahvalnice za izuzetan doprinos obnovi Starog mosta dodijelio zajedno sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem.

Stari most simbol je i jamac našeg prijateljstva i susretanja, velike zahvalnosti, gradnje i izgradnje novog i, nadamo se, boljeg života, dodao je Marić.

“Večeras Stari most, Mostar i njegovi građani uspravno i ponosno stoje, s dubokom vjerom da zajedno koračamo u mirnu i uspješnu budućnost. Građanima Mostara u čast i vrijednost obnove Starog mosta, simbola Mostara, u ime Grada Mostara poklanjamo veliki svečani koncert Harija Varešanovića i uz želju da ispod mosta ljubavi i spajanja uvijek volimo, živimo i stvaramo uspomene sretnog života. Neka vječno živi Stari most, neka vječno u nama živi ideja mira i zajedničkog života, neka je ponosan Mostar i naša domovina Bosna i Hercegovina. Živjeli u miru i sreći u svom Mostaru. Prijatelji Mostara i Starog mosta, veliko vam hvala”, istaknuo je.

Muzički dio programa otvorio je ansambl „Mostarske kiše“ koji je izveo „Eminu“, a potom su čelnici Grada Mostara uručili zahvalnice za izuzetan doprinos obnovi koje su dobili Svjetska banka, UNESCO, Kraljevina Nizozemska, Republika Turska, Republika Italija i Republika Francuska. Ansambl „Mostarske kiše“ nakon toga izveo je i „Ponovo si rođen“.

Svečani skokovi sa Starog mosta, uz bakljadu, vatromet i pjesmu „Stan Neretvo“ na najbolji način najavili su spektakl Hari Mata Harija. On je nastup otvorio “Lejlom” koju je zajedno sa njim pjevalo hiljade prisutnih ispod Starog mosta. Publika je uživala i u pjesmama “Strah me da te volim”, “Lud sam za tobom”, “Ne lomi me”, “Ruzmarin”…

Generalni medijski pokrovitelj događaja je BHRT, a pokrovitelj su i radio RSG i radio Mix. Izvršni producent manifestacije bio je Nedim Srnja, menadžer koji posljednjih godina organizira desetine koncerata najvećih muzičkih zvijezda širom BiH.

Podsjetimo, Stari most sagrađen je davne 1566., a, nakon oštećenja u ratu 1992. i rušenja tokom rata 1993., obnovljen je 23.7.2004. godine. Rekonstrukcija Starog mosta u Mostaru bila je zahtjevan građevinski projekat i trajala je punih šest godina.

(Kliker.info-N1)