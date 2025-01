Fuad Kovačević : (Ne) pitaj Trumpa šta Amerika može učiniti za Bosnu i Hercegovinu

„Ne pitajte šta vaša zemlja može učiniti za BiH – pitajte šta mi možemo učiniti za Ameriku“, poručio je, parafraziram, prije nekoliko dana Nermin Nikšić, premijer entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, ponudivši najjačoj sili na svijetu pomoć nakon katastrofalnih požara u Kaliforniji.

Simpatičan je to bio gest, istovremeno benigan i nepotreban, pomalo smiješan i potpuno neostvariv, vjerovatno nije ni stigao do State Departmenta u Washingtonu ili sjedišta kalifornijske vlade u Sacramentu, no bio je dobronamjeran te, izuzev duhovitih i pakosnih komentara na društvenim mrežama, nije imao nikakav efekt.

Piše : Fuad Kovačević (AJB)

Ko zna, možda se federalni premijer, ponudivši pomoć, sjetio riječi najmlađeg američkog predsjednika Johna Kennedyja na inauguraciji prije tačno 64 godine i poruke koja se i danas citira kao obrazac kako se dužnosnici, političari, državnici i ostali „obični“ ljudi trebaju odnositi prema domovini.

„Ne pitajte šta vaša zemlja može učiniti za vas – pitajte šta vi možete učiniti za svoju zemlju“, kazao je Kennedy 20. januara 1961. kod istočnog trijema zgrade Kongresa u Washingtonu, kada je, zgodna je to koincidencija, Nikšić „napunio“ 24 dana života.

Imamo li razloga za brigu, strepnju, strah?

Moguće je da je 45. i 47. američki predsjednik Donald Trump, dok je u ponedjeljak polagao zakletvu u zgradi Captola, pa i ranijih godina, razmišljao o Kennedyjevom sloganu „Ne pitajte šta vaša zemlja može učiniti za vas…“

Niko ne može garantirati da će njegov drugi mandat biti bolji i drugačiji od onog iz perioda 2017-21 – dakle, bitno različitiji od vodstva predsjednika ubijenog u atentatu u Dallasu 22. decembra 1963, pa i svih prijašnjih – ali je nesumnjivo da će biti bučan i samodopadan, često dramatičan, pun iznenađenja i „lomova“, žestokih napada i surovih naredbi i odluka.

Gdje je u svemu tome Zapadni Balkan, a posebno u njenom (ne samo geografskom) centru Bosna i Hercegovina? Imamo li razloga za brigu, strepnju, možda i strah? Hoće li i koliko do sada nezabilježene najave dramatičnih promjena, pa i prijetnji, novog stanara Bijele kuće imati utjecaj na regiju? Stiže li nam novi val nestabilnosti i produbljivanja ionako desetljećima neraščišćenih kriza i žarišta? Pitanja je mnogo, zamršena su i bez skorog adekvatnog odgovora, pogotovo ako se sagledavaju iz ugla malih naroda, koji nastanjuju male i krhke zemlje.

„Zlatno doba Amerike počinje sada […] sunce slobode obasjat će cijeli svijet […] borit ćemo se protiv neprijatelja i poraziti ga“, kazao je u prvom govoru nakon što je položio zakletvu „onaj koji donosi mir i ujedinjuje“. I nema se tu šta zamjeriti i dodati, poruke su to „univerzalne vrijednosti“, čak su – za razliku od nekih drugih segmenata iz inauguracijskom obraćanju, punom prijetnji, omalovažavanja, udara na osnovna ljudska prava, pa i besprizornih uvreda – obrazac i kvalitet velikih političara i državnika.

U novom mandatu nećemo ostati neokrznuti

No, šta mi, na Zapadnom Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, možemo očekivati od tog „zlatnog doba“, „sunca slobode“, „pobijeđenog neprijatelja“, „mira i ujedinjenja“ u dogledno vrijeme? Odgovor je kratak i porazan – ništa. Prvi Trumpov mandat nas je gotovo potpuno promašio; niti nas je dramatično unazadio, niti je napravio makar mali pomak. Možda je ta prethodna „pozitivna nula“ i dobar rezultat šta nas je sve moglo snaći, ali teško da ćemo u novom mandatu ostati neokrznuti.

Nećemo najnovije žestoke poruke i prijetnje iz Washingtona osjetiti baš odmah, prvu godinu predsjednikovanja bit ćemo „na čekanju“, dok se završe „velike bitke“ – vjerovatni trgovinski i carinski „rat“ s Evropom, teški obračuni s Kinom, krhko primirje u Pojasu Gaze, provokativno „prisvajanje“ Kanade, Grenlanda i Panamskog kanala, obećanje da će zaustaviti rusku agresiju na Ukrajinu… Ta će tektonska pomjeranja vjerovatno biti razlog da nova američka administracija u narednih 12 mjeseci na Zapadnom Balkanu zadrži politiku kontinuiteta, što ne znači da će biti potpuno bez opservacija u odjelima i službama zaduženim za desetljećima nemirnu i često ratovima prožetu Jugoistočnu Evropu.

Neke naznake bismo mogli saznati šta nam se sprema i šta možemo očekivati u narednih nekoliko mjeseci, kada se budu podijelile američke diplomatske karte, odnosno ko će doći na ambasadorske pozicije u Sarajevu, Beogradu, Prištini, pa i Zagrebu. Medijske i propagandističke špekulacije da se „već zna ko i čiji lobista će dobiti diplomatsku apanažu“ za sada isključivo ostaju na toj špekulativnoj ravni i trajat će sve dok u Washingtonu ne obznane imena i odluče se za karijerne, kvalitetne ambasadore, koji iskustvom i znanjem mogu kredibilno zastupati američke interese, ili će prednost dati političkim i poslovno-rodbinskim favoritima.

Je li kasno za lobiranje?

Do tada bi predstavnici bh. vlasti mogli malo pogledati u rječnik i pogledati šta znači termin lobiranje (način zastupanja interesa u politici, vlasti, utjecaj kroz lične kontakte…) i, ako već nije kasno, pokušati preduprijediti negativne posljedice koje nas neće mimoići ako nastave očekivati da će neko drugi odraditi njihov posao, za koji su itekako dobro plaćeni.

Možda im posljednji primjer, kada je bivši premijer Kosova Ramush Haradinaj u Washingtonu razgovarao s američkim predsjedničkim izaslanikom za specijalne misije Richardom Grenellom, koji ne krije dobre odnose s režimom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, samo nekoliko sati prije inauguracije Trumpa.

I da se još jednom vratimo Johnu Fitzgeraldu Kennedyju i parafraziramo njegovu historijsku rečenicu, u kontekstu poruke aktuelnim i budućim vladarima u Bosni i Hercegovini: „Ne pitajte šta vi možete učiniti za Ameriku, nego konačno pokušajte šta možete učiniti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.“ Ne učinite li to brzo, odgovorno i djelotvorno, ne da bi moglo, nego će sigurno biti bolno i kasno.