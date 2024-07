Francuska na penale Izbacila Portugal i ušla u polufinale Europskog prvenstva (VIDEO)

Reprezentacija Francuske je pobijedila Portugal na penale u četvrtfinalu Europskog prvenstva.

Utakmica je u regularnom vremenu završila bez pogodaka, kao i u pola sata produžetaka.

U raspucavanju s bijele točke Francuska je pobijedila rezultatom 5:3. U polufinalu ih čeka Španjolska, koja je u produžecima bila bolja od Njemačke rezultatom 2:1.

Francuski izbornik Didier Deschamps morao je napraviti male promjene u prvom sastavu. Umjesto kartoniranog Adriena Rabiota stavio je Eduarda Camavingu. Umjesto centarfora Marcusa Thurama ubacio je Randala Kolo Muanija. U prvom dijelu nismo vidjeli puno napadačke kreacije.

Obje momčadi su se više fokusirale na to da ne prime gol, nego da ga zabiju. Nije u prvih 45 minuta bilo nekih velikih šansi, sve se svelo na pokušaje iz daljine te centaršuteve, koji su odbijeni. Stoperi obje momčadi bili su odlični. S jedne strane Pepe i Ruben Dias, a s druge William Saliba i Dayot Upamecano bili su uvijek na pravoj poziciji.

Francuzi do polufinala bez gola iz igre

U drugom poluvremenu bilo je nešto više akcije, no ne i pogodaka. Obje momčadi promašile su po dvije velike prilike. Za Portugal su pucali Bruno Fernandes i Vitinha, no sjajno je branio Mike Maignan. S druge strane su velike šanse promašili Randal Kolo Muani i Eduardo Camavinga. Zanimljivo, sve su se te šanse dogodile od 60. do 70. minute. Nakon toga je ritam pao i utakmica je ušla u produžetke.

Kako nije bilo pogodaka ni u produžecima, pobjednik je odlučen s bijele točke. Za Francusku su pogađali Dembele, Fofana, Barcola, Kounde i Hernandez, a za Portugal Ronaldo, Silva i Mendes. Jedini koji je promašio, odnosno pogodio stativu, bio je Joao Felix. Francuzi su tako do polufinala stigli bez gola iz igre. Tamo će se obračunati sa Španjolskom u utorak od 21 sat.

