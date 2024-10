Florida ponovo na udaru : Masovne evakuacije pred udar uragana Milton

Gotovo cijela zapadna obala Floride bila je u utorak rano ujutro pod upozorenjem na uragan, dok su oluja kategorije 5 i njeni vjetrovi od 265 km/h puzali prema državi brzinom od 14 km/h, isisavajući energiju iz tople vode Meksičkog zaljeva.

Najjači atlantski zabilježeni uragan je Alen iz 1980-ih, koji je dostigao brzinu vjetra od 306 km/h dok se kretao kroz Karibe i Zaljev prije nego što je pogodio Teksas i Meksiko.

Miltonov centar bi u srijedu mogao doći na obalu u regiji Tampa Bay, koja nije pretrpjela direktan udar velikog uragana više od jednog stoljeća.

Naučnici očekuju da će malo oslabiti prije izlaska na kopno, iako bi mogao zadržati snagu uragana dok buja preko centralne Floride prema Atlantskom okeanu. To bi u velikoj mjeri poštedjelo druge države koje je opustošila Helena, koja je ubila najmanje 230 ljudi na svom putu od Floride do Apalačkih planina.

Tampa Bay nije direktno pogođeno velikim uraganom od 1921. godine, a vlasti strahuju da će regionu i njegovim 3,3 miliona stanovnika ponestati sreće.

Predsjednik Joe Biden odobrio je proglašenje vanrednog stanja za Floridu i pozvao na hitnu evakuaciju.

„Ovo bi mogla biti najgora oluja koja je pogodila Floridu u poslednjih sto godina. Ako bog da, neće biti, ali stvari tako izgledaju sada”, rekao je američki predsednik.

Američka predstavnica Kathy Castor rekla je da je 7.000 federalnih radnika mobilizirano da pomognu u jednoj od najvećih mobilizacija federalnog osoblja u historiji.

“Ovo je ozbiljna stvar ovdje s Miltonom“, rekla je gradonačelnica Tampe Jane Castor na konferenciji za novinare u ponedjeljak. “Ako želite da se borite protiv majke prirode, ona pobjeđuje u 100% slučajeva.”

Područje zaljeva Tampa se još uvijek oporavlja od Helene i njenog snažnog talasa – vodenog zida do 2,4 metra koji je stvorio, iako je njegovo oko bilo 160 kilometara od obale. Tamo je poginulo 12 ljudi, a najveća šteta je bila duž niza barijernih ostrva od Sankt Peterburga do Clearwatera.

Prognostičari su upozorili da bi Milton mogao dovesti do mogućeg olujnog udara od 2,4 do 3,6 metara, što bi dovelo do izdavanja naredbi za evakuaciju za zajednice na plažama duž cijele obale Zaljeva. Na Floridi to znači da je svako ko ostane sam i ne očekuje se da će oni koji prvi reaguju riskirati svoje živote kako bi ih spasili na vrhuncu oluje.

To je bio problem tokom Helene i Iana iz 2022. Mnogi stanovnici nisu se obazirali na upozorenja, rekavši da su se evakuisali tokom prethodnih oluja samo da se veliki talasi nisu materijalizovali. Ali u ponedjeljak je bilo dokaza da su ljudi odlaze prije dolaska Miltona.

Stalan tok vozila krenuo je na sjever prema Florida Panhandle na Interstate 75, glavnom autoputu na zapadnoj strani poluotoka, kad su stanovnici poslušali naredbe za evakuaciju. Saobraćaj je kilometrima zakrčio južne trake autoputa dok su drugi stanovnici krenuli prema relativnoj sigurnosti Fort Lauderdalea i Miamija na drugoj strani države.

Oko 240 kilometara južno od Tampe, Fort Myers Beach je do ponedjeljka popodne bio gotovo grad duhova jer je stupila na snagu naredba za evakuaciju.

Ian je prije dvije godine devastirao zajednicu od 5.000 stanovnika, a njen olujni udar od 4,5 metara uništio je ili ozbiljno oštetio 400 domova i poslovnih objekata. Četrnaest ljudi je tamo poginulo dok su pokušavali da prebrode oluju, a desetine je moralo biti spaseno.

U ponedjeljak, nekoliko stanovnika koji su se mogli vidjeti, trkali su se s vremenom kako bi zaštitili svoje zgrade i stvari. Niko nije rekao da će ostati.

Znakovi Ianove devastacije ostaju vidljivi posvuda. Obnovljene kuće stoje uz druge u različitim fazama izgradnje. Postoje brojne praznine, koje su nekada bile rijetke.

“Cijela ova ulica je nekada bila puna kuća”, rekao je Mike Sandell, vlasnik Pool-Rific Services. Njegovi radnici su u ponedjeljak uklanjali i skladištili pumpe i grijače iz bazena njegovih klijenata kako ne bi bili uništeni.

Zalihe za izgradnju kuća, poput cigle, cjevovoda, pa čak i radničkih pomoćnih kuća nizale su se ulice, kao potencijalni projektili koji bi mogli nanijeti dodatnu štetu.

Na plaži u ponedjeljak poslijepodne, radnici su užurbano praznili široku prikolicu u kojoj se nalazi The Goodz, kombinovana prodavnica hardvera, pogodnosti, zaliha za ribolov, sladoleda i robe za plažu. Vlasnik Graham Belger rekao je da je svoju “Your Island Everything Store” preselio u prikolicu nakon što je Ian uništio stalnu zgradu preko puta.

„Obnovićemo, ali biće loše“, rekao je.

U blizini, Don Girard i njegov sin Dominic radili su na rušenju porodične trospratne kuće za iznajmljivanje i vikendicu koja se nalazi oko 30,5 metara od vode. Garaža na prvom spratu i ulazni ulaz bili su poplavljeni od Helene prošlog meseca, uragana Debby u avgustu i plime koju je donio nedavni supermjesec.

Ian je bio daleko najgori. Njegovi talasi su se obrušili na drugi sprat 14-godišnje kuće, uništivši pod. Girard je popravio štetu, a njegov akva-plavo-bijeli dom stoji u suprotnosti sa starijom, prizemnom kućom preko puta. Potopio ju je Ian, nikad je nije popravljao.

Njegovi nekadašnji bijeli zidovi sada su obojeni smeđom bojom. Šperploča prekriva rupe koje su nekada sadržavale prozore i vrata.

Girard, koji posjeduje kompaniju za izradu transparenta i zastava u Teksasu, rekao je da, iako su njegova osjećanja o posjedovanju svoje kuće uglavnom pozitivna, postaju pomiješana. Rekao je da se svakog decembra njegova šira porodica okuplja tamo za praznike. U to doba godine, temperature na jugozapadu Floride su obično na niskih 20tak Celzijusa sa malo kiše ili vlage. Područje i njegove plaže pune su turista.

“Za Božić, nema boljeg mjesta na svijetu“, rekao je Girard.

Ali poplava od Iana, drugih oluja i sada Miltona ga ostavlja frustriranog.

“Bilo je teško, neću te lagati”, rekao je Girard. “Posljednjih nekoliko godina bilo je prilično loše.”

(Kliker.info-AP)