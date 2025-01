Fantastični Đoković pobijedio Alcaraza za polufinale Australian Opena

Novak Đoković (37) pobijedio je 16 godina mlađeg Carlosa Alcaraza u četvrtfinalu Australian Opena 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Vjerojatno najbolji teniser svih vremena tako je onemogućio trenutno trećeg tenisera svijeta da ove godine osvoji jedini Grand Slam koji mu nedostaje.

Novi nastavak niza velikih obračuna Đokovića i Alcaraza

Đoković pak nastavlja prema čak 11. naslovu u Melbourneu i 25. Grand Slamu ukupno. Na putu prema poboljšanju rekorda koje je postavio stoji mu Alexander Zverev. Drugi teniser svijeta suparnik je Đokoviću u polufinalu Australian Opena.

Prošle godine Alcaraz je pobijedio Đokovića u finalu Wimbledona, a zatim mu je Đoković uzvratio u duelu za olimpijsko zlato. Sada je pobjedom nad španjolskim fenomenom poboljšao svoj skor na ukupnih 5:3 protiv Alcaraza.

Duel velemajstora pun preokreta

Bio je to sjajan meč vrhunskog tenisa. Đoković i Alcaraz odigrali su partiju punu uzbuđenja, preokreta i majstorskih poteza. Đoković je meč otvorio breakom i vodstvom 2:0, ali se onda Alcaraz vratio te ostvario break i u ključnom trenutku, za vodstvo 5:4, što je značilo da servira za prvi set.

Kao da to nije bilo dovoljno loše po Đokovića, zbog boli u preponama tražio je medicinski time-out. Kad se vratio iz svlačionice, Alcaraz je lako obranio break i poveo 1:0 u setovima.

Đoković je u bolovima izgubio prvi set, a u drugom ispustio 3:0

Ništa tada nije slutilo da će Đoković izvesti veliki preokret. Posebno nakon što je Alcaraz na početku drugog seta nadoknadio ogromnu Đokovićevu prednost od 3:0. Ipak, slijedio je novi obrat, do kojeg je srpski šampion došao u desetom gemu drugog seta za ukupnih 1:1.

Treći set Đoković je prelomio u šestom gemu. Brejknuo je Alcaraza iako je on vodio 40:15. To znači da je na suparnikov servis osvoji četiri poena zaredom te poveo 4:2. Španjolac je vratio break, ali je onda Srbin njemu opet uzeo servis i treći set za ukupno vodstvo 2:1. Đoković je četvrti set otvorio breakom i vodstvom 2:0, koje je uspio sačuvati do kraja za pobjedu 3:1 u setovima.

(Kliker.info-Index)