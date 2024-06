Hrvatska-Albanija 2 : 2 Albanija u posljednjoj minuti stigla do velikog boda protiv Hrvatske

Završena je prva utakmica drugog kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija Hrvatske i Albanije.

Sretniji nakon utakmice na “Volksparkstadionu” mogu biti fudbaleri Albanije koji su osvojili prvi bod na ovom Evropskom prvenstvu, i to na kakav način.

Nakon vrlo mirnog početka utakmice u kojoj ni jedna ekipa nije kreirala iole ozbiljnu priliku, Albanija je došla u vodstvo iz prvog ozbiljnog napada u 12. minuti. Laci je pogodio glavom sa pet metara nakon ubačaja sa desne strane za 0:1 i veliki šok za Hrvatsku.

U 15. minuti Bajrami se našao u vrlo dobroj prilici ali iz velike blizine iskosa šutira u vanjski dio mreže. Tek u 20. minuti bilježimo i prvu ozbiljnu priliku za Hrvatsku kada je Brozović šutirao sa 20-ak metara ali lopta odlazi pored gola.

Preuzela je Hrvatska inicijativu nakon toga i sve više je kružila oko šesnaesterca Albanije ali defanzivna postavka Albanaca je bila gotovo besprijekorna. U 26. minuti Petković je nakon ubačaja Majera šutirao visoko preko gola.

Nakon toga su uslijedile i dvije dobre prilike za reprezentaciju Albanije. Najprije je u 29. minuti Hysaj iz voleja šutirao sa 20 metara ali lopta odlazi preko gola, a zatim u narednom napadu golman Hrvatske brani udarac Asllanija u situaciji “jedan na jedan” i time spašava svoju reprezentaciju sigurnog pogotka.

Opet je Hrvatska prezuela inicijativu i više je atakovala na gol Albanije ali nije bilo konkretne prilike za pogodak. Jedinu ozbiljnu priliku do kraja prvog poluvremena smo vidjeli u nadoknadi vremena kada je Manaj šutirao iz odlične pozicije ali golman Hrvatske brani njegov udarac.

Od samog početka drugog poluvremena vidjelo se u kojem će se pravcu kretati ostatak susreta. Hrvatska je u potpunosti krenula ofanzivno i nisu dozvolili Albaniji da ozbiljnije pređe na njenu polovinu terena.

Prilike su se redale jedna za drugom. Sučić u 51., Kovačić u 53., Modrić u 59. i Perišić u 61. minuti su ozbiljno prijetili golu Albanije, ali vrlo disciplinovana odbrana i određena doza sreće čuvale su njihov gol.

I Albanija je zaprijetila u 64. minuti preko Asllanija a zatim i preko Bajramija tri minute poslije, ali lopta ne pogađa mrežu. Vrijedi izdvojiti i pokušaj Seferija iz 74. minute.

Ipak, u 75. minuti Hrvatska dolazi do izjednačenja pogotkom Kramarića, a samo dvije minute poslije pogotkom Sučića i do preokreta. Bio je to najbolji plod ofanzivne igre u drugom poluvremenu.

Do kraja utakmice smo vidjeli pokušaj Modrića iz 88. minute sa 20 metara ali lopta odlazi pored gola, te udarac Xoxhe iz 90. minute ali golman Hrvatske brani njegov šut i fantastičnu priliku iz treće minute nadoknade vremena za Albaniju kada u jednom napadu dva puta ne uspijevaju da pogode mrežu Hrvatske

I kada se mislilo da će Hrvatska slaviti pobjedu i da je odbranila vodstvo, minutu prije kraja je uslijedio šok. Gjasula je pogodio za 2:2 čime se iskupio za užasnu reakciju kod drugog gola Hrvatske, te je donio veliki bod svojoj reprezentaciji.

Od 18:00 večeras se sastaju reprezentacije Njemačke i Mađarske, a od 21:00 reprezentacije Švicarske i Škotske.

Hrvatska će u trećem kolu odmjeriti snage s Italijom (24. juna) dok će Albanija izaći na megdan Španiji, također 24. juna.

Hrvatska 2:2 Albanija (Kramarić 75’, Sučić 77’ – Laci 12’, Gjasula 90+5’)

(Kliker.info-SC)