Entitetski plinski rat : Sarajevo ostalo bez plina jer se entitetske firme ne mogu dogovoriti

Sarajevo je u utorak ostalo bez prirodnog plina, a razlog zbog kojeg tog energenta usred turističke sezone do daljnjeg neće biti su međuentitetski sukobi financijske, ali i političke naravi.

Kompanija “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva tačno u podne zatvorila je ventile kojima se plin doprema u glavni grad BiH, a taj su postupak obrazložili optužbama na račun sarajevskog “Energoinvesta” koji je glavni uvoznik plina, jer navodno odbijaju platiti uvećane cijene za korištenje lokalne distributivne mreže.

Direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek kazao je kako su na taj drastični korak bili prisiljeni jer je “Energoinvest” odbio prihvatiti posljednju mjesečnu fakturu obračunatu po istoj tarifi za distribuciju, po kojoj su cijene obračunavane u proteklih sedam mjeseci.

“Imam informaciju da oni imaju ozbiljnih finansijskih problema, da im je ugroženo poslovanje i da ne mogu platiti tu fakturu”, izjavio je Elek.

No, nedavno imenovani direktor “Energoinvesta” Mirza Ustamujić ustvrdio je kako je “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva jednostrano i bez saglasnosti regulatora udvostručio cijene transporta plina, pa to ne žele platiti.

BiH energetski ranjiva

Kaže i kako je kompanija, na čijem je čelu Elek, zapravo dužna vratiti “Energoinvestu” više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka (650.000 eura) preplaćenog iznosa te je najavio kako će sve završiti na sudu, pa će “tu biti posla i za Tužilaštvo BiH i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA)”.

Elek mu je na to poručio “neka onda traži od tužilaštva i SIPA-e da puste gas Sarajevu”.

No, zatvaranjem ventila kojim se plin doprema do Sarajeva bez tog su energenta ostali i u Istočnom Sarajevu. Elek kaže kako su se tamo opskrbili dovoljnim količinama mazuta, pa im to nije problem.

Međuentitetske bitke zbog opskrbe plinom uobičajene su u Bosni i Hercegovini koja je energetski izuzetno ranjiva, jer plin dobavlja samo jednim plinovodom i ovisi o opskrbi iz Rusije. Federacija BiH, odnosno Sarajevo kao najveći potrošač, ovisi o odnosu vlasti entiteta Republike Srpske preko čijeg teritorija prolazi magistralni plinovod.

Ti su sukobi redovito i s političkom pozadinom jer kompanijama koje nabavljaju i distribuiraju plin uvijek upravljaju osobe iz različitih političkih stranaka.

Ustamujića je na poziciju direktora “Energoinvesta” Vlada Federacije BiH imenovala 1. juna kao kadar koji je predložio SDPBiH, dok je Elek član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i gorljivi pristalica čelnika te stranke Milorada Dodika.

Počinje prekid isporuke velikim potrošačima

S obzirom na to da je obustavljen transport plina Kantonu Sarajevo, Kantonalno javno komunalno preduzeće “Sarajevogas” će u poslijepodnevnim satima početi s prekidom isporuke plina velikim potrošačima, javlja Fena.

Napominju da do ovog trenutka nisu dobili zvaničnu informaciju od opskrbljivača prirodnim plinom Energoinvesta o obustavi dotoka plina Kantonu Sarajevo.

“Svi korisnici koji imaju tu mogućnost trebaju da pripreme postrojenja za prelazak na korištenje alternativnog energenta. Ovo je neophodno kako bi se osigurale dovoljne količine gasa za održavanje funkcionalnosti gasnog sistema, ali i za korisnike koji nemaju mogućnost korištenja alternativnog energenta kao što su domaćinstva i drugi prioritetni korisnici”, saopćeno je iz KJKP Sarajevogas.

Omogućiti neometanu isporuku plina

Oglasio se i ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić, koji je potvrdio da je razgovarao sa Petrom Đokićem, ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske. Prema njegovim riječima, postignut je dogovor da se odmah omogući neometano snabdijevanje gasa građana Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

“Uporedo s tim smo dogovorili da predstavnici ‘Energoinvesta’ i ‘Sarajevo gasa’ Istočno Sarajevo što prije dogovore sastanak na kojem bi trebali riješiti nesuglasice. Ukoliko postoji potreba, može se tražiti i zvaničan stav Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, koja bi obrazložila svoju odluku“, poručio je Lakić.

Dodao je da je prethodna Vlada Federacije BiH “dva puta pristajala na ucjene iz Republike Srpske i plaćala veće cijene plina, bez prethodnog odobrenja nadležne Regulatorne agencije Republike Srpske”.

Zaštititi interese građana

„Nećemo pristati na samovoljno povećanje cijena bez odobrenja regulatora, jer želimo zaštititi interese građana. Nikome nećemo dozvoliti da nas ucjenjuje da gas plaćamo po cijeni koja nije odobrena“, istakao je ministar Lakić.

Energoinvest je početkom godine prihvatio ugovorno poskupljenje plina uz uslov da do 30. juna 2024. godine to odobri Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, a da će se u suprotnom vratiti na cijenu iz 2022. godine. Regulator je 27. juna 2024. donio Rješenje da se nova cijena može primjenjivati, ali tek od 1. januara 2025. godine.

S obzirom na to da Regulatorna agencija nije prihvatila povećanje cijene plina, ona se, prema ugovoru, vraća na staru cijenu. S tim u vezi, Energoinvest je od “Sarajevo-gasa” Istočno Sarajevo tražio korekciju faktura na posljednje regulisanu cijenu, kao i da vrate razliku za dosadašnje fakture, što je iznos više od milion konvertibilnih maraka (pola miliona eura).

„Pozivamo ‘Sarajevo-gas’ Istočno Sarajevo da se vrati u pravne okvire poslovanja, da poštuju propise i ugovore, kao i da građane ne koristi kao taoce. Posebno jer zatvaranjem ventila ne kažnjavaju samo korisnike u Sarajevu, već i u Istočnom Sarajevu“, rekao je ministar Lakić.

