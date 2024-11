Elon Musk se susreo s iranskim ambasadorom : “Ovo bi mogla biti velika stvar”

Elon Musk se u ponedjeljak sastao s iranskim veleposlanikom pri Ujedinjenim narodima. Sastanak se, javljaju američki mediji, dogodio dan prije nego što je Donald Trump imenovao multimilijardera i osnivača SpaceX-a za jednog od šefova novoosnovanog Odjela za učinkovitost vlade.

Dva iranska dužnosnika su za The New York Times potvrdila da se na sastanku raspravljalo o tome kako ublažiti napetosti između Irana i Sjedinjenih Država, prema dvojici iranskih dužnosnika koji su razgovarali s New York Timesom. Jedan od iranskih dužnosnika rekao je da je Teslin izvršni direktor zatražio sastanak, a da je veleposlanik odabrao mjesto.

Dok se Trump priprema baviti sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, pomaže u razgovorima sa stranim dužnosnicima. Kako navodi Guardian, s Trumpovom inauguracijom u januaru Musk bi trebao postati najutjecajniji civil u Americi.

Trump ga uključio u razgovor sa Zelenskim

Ranije ovog mjeseca, Musk se navodno uključio u telefonski razgovor između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je zahvalio Musku na satelitima koje je osigurao Ukrajini preko svoje tvrtke Starlink.

“Sada se bavi i Irancima”, rekla je o Musku Sina Toossi, viša suradnica u Centru za međunarodnu politiku. “A Iranci se nisu upustili u izravne razgovore s Amerikancima otkako je Trump napustio nuklearni sporazum, tako da bi ovo mogla biti vrlo velika stvar.”

Trumpov odnos s Iranom je u najmanju ruku izazovan. Tokom svog predsjedničkog mandata odlučio je da će se SAD povući iz iranskog nuklearnog sporazuma, uspostavljenog 2015. za vrijeme mandata Baracka Obame, te je ponovno uveo ozbiljne ekonomske sankcije Iranu.

Također tijekom svog predsjedničkog mandata, Trump je naredio američki napad u kojem je ubijen general bojnik Qassim Soleimani, zapovjednik elitnih snaga islamske revolucionarne garde u januaru 2020. U rujnu su obavještajni podaci dostavljeni Trumpovom izbornom stožeru otkrili da je Iran pokušavao izvršiti atentat na njega .

“Može li Amerika imati uspješne pregovore s Iranom pod Trumpom, doista će ovisiti o Musku ili bilo kome tko će voditi te pregovore, i timu koji je posvećen pregovaračkom procesu, koji je voljan obaviti težak posao koji stvarni diplomatski proces i međunarodnih odnosa”, dodala je Toossi.

Podrška Izraelu komplicira stvari

Stvari komplicira Trumpova snažna podrška Izraelu, koja bi moglo otvoriti put za totalni rat između Izraela i Irana kada on postane predsjednik. Izrael je u ratu s organizacijama Hamas i Hezbolah, koje podržava Iran, od Hamasova masakra Izraelaca 7. oktobra prošle godine .

Seyed Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, u četvrtak je na X-u objavio: “Razlike se mogu riješiti suradnjom i dijalogom. Dogovorili smo se da nastavimo hrabro i dobrom voljom. Iran nikada nije napustio pregovarački stol o svom mirnodopskom nuklearnom programu.”

Toossi je rekla da, iako je Musk možda “pragmatičniji” u pitanjima vezanim uz vanjsku politiku, to još uvijek nije dovoljno za poboljšanje odnosa između Washingtona i Teherana.

“Na rubu smo sveopćeg regionalnog rata”, rekla je pa dodala: “Da bi ponovno pokrenuo ovaj proces, Trump će trebati tehničke stručnjake za nuklearno pitanje, za regionalno pitanje, imati radne skupine, imati poštene sugovornike i pregovarače koji će djelovati u dobroj vjeri.”

