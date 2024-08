Elmedin Konaković : “Vidjet ćemo koliko će Dodikovo novo lice trajati”

U posjeti Bosni i Hercegovini su bili pomoćnik generalnog sekretara NATO i prvi čovjek Centralne obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država. To je izazvalo iznenađujuće reakcije političara iz Republike Srpske. Sa ministrom vanjskih poslova, Elmedinom Konakovićem, razgovarali smo o ovome, kao i porukama koje su poslane ovim posjetama.

Direktor CIA je 20. augusta bio u posjeti Bosni i Hercegovini. U sklopu posjete održao je i sastanak sa ministrom vanjskih poslova. Konaković je za N1 govorio o motivu posjete.

“BiH je napravila velike iskorake na vanjskopolitičkoj sceni i stavila sektor sigurnosti u vrh prioriteta kao preduslov za bilo kakav dalji razvoj. Važna je i okolnost da je agresija na Ukrajinu promijenila pristup i pogled prije svega Evropske unije u segmentu sigurnosti, ali i u segmentu odnosa prema državama Zapadnog Balkana. Tu su i naši tradicionalni najvažniji partneri, SAD i NATO koji je garant stabilnosti i sigurnosti ovog regiona. Uzrok tako čestih posjeta i akcija ovih dužnosnika jesu secesionističke najave, jačanje i produbljivanje odnosa sa ruskim režimom veličanje ratnih zločina i najavljivanje nekih novih sličnih scena. Ozbiljni ljudi ozbiljno rade svoj posao”.

“Akcenat je na prosperitetu”

Konaković je govorio i o porukama koje ova posjeta šalje.

“Prvi čovjek CIA je jedan od najvažnijih ljudi američke administracije, a posebno u dijelu prikupljanja i obrade informacija i definicije sigurnosnih problema i pitanja. Impresivno je koliko ti ljudi u detalje znaju kretanja, razmišljanja i djelovanja svih političkih aktera, pa tako i onih koji podrivaju suverenitet i integritet BiH. To je vrlo jasna poruka i samog dolaska. Ne mogu govoriti o detaljima, ali su te poruke i slike potpuno jasne”, izjavio je za N1.

Rekao je da ove posjete visokih dužnosnika predstavljaju podršku za one koji su za suverenu i teritorijalno neupitnu BiH.

“Akcenat je na prosperitetu kako bismo otklanjanjem sigurnosnih pitanja mogli staviti fokus na ekonomska pitanja jer nam sat kuca neumoljivo. Mi smo zemlja koja uz Moldaviju nestaje demografski najbrže i zemlja pred kojom je ekonomski slom ukoliko se političari ne budu dogovarali. Na to nas obavezuju i džepovi građana koji su sve prazniji”.

“Vidjet ćemo koliko će Dodikovo novo lice trajati”

Komentarisao je izjavu Nenada Stevandića da “Sarajevo nije shvatilo poruke šefa CIA-e o potrebi deeskalacije situacije u BiH”.

“Danas mi izgleda kao da će obući pilot jaknu, američkog pilota, a do juče je slikama iz ruske Dume, prijetnjama o razdvajanju, secesijama i nekim slikama koje smo gledali u prošlosti, zabavljao zamajavao i prijetio našoj javnosti. On je jedan od rijetkih koji nije shvatio prave poruke dolaska prvog čovjeka CIA i druge poruke koje ovih dana gledamo. Imali smo u BiH sjednicu NAC-a, Vijeća NATO koji je najvažniji organ ove institucije. Svi ti znakovi i obraćanja pokazuju da se aktivnosti rade usmjereno protiv secesionista, onih koji prijete BiH. Stevandić je u vrhu takvih, tako da bi mu bilo bolje da obilnije i pažljivije sasluša šta su prave posljedice” rekao je Konaković za N1.

I Dodik se oglasio poslije posjete šefa CIA, rekavši da secesija nikad nije bila njihova politika.

“To što govori danas neka zadrži. Neka se sutra vrati za pregovarački sto, da završimo četiri zakona koja nam trebaju za definisanje pregovaračkog okvira, da nastavimo saradnju NATO. Neka pokaže tu opredijeljenost. Za strane investicije i integraciju u evropsko tržište nam trebaju politička i sigurnosna stabilnost. Neka prestanu sa tim suludim secesionističkim porukama za početak i bit će nam svima lakše. Interesantna je slika Milorada Dodika danas. Vidjet ćemo koliko će to njegovo novo lice trajati”, kazao je.

“Najveću štetu trpe ljudi u Republici Srpskoj”

S druge strane Konaković kaže da ne očekuje neke pozitivne promjene na političkoj sceni.

“Nisam veliki optimista. Lideri nemaju hrabrost ni u nekom normlanom vremenu za neke važne iskorake, a sve je to još izraženije u vrijeme predizbornekampanje. Svi više razmišljaju o svojim političkim strankama i o poenima na izborima nego o građanima. Interes građana bi bio da već sutra sjedimo i rješavamo njihove probleme. Vlasti iz RS ne smiju zbog velikog uticaja Moskve da dozvole da se prelomnica desi i da formalizujemo taj početak definisanja pregovaračkog okvira, da otvaramo poglavlja i da se bavimo svojim poslom. Ja mislim da to još uvijek nije moguće”, rekao je.

Ovih dana se spekuliše o mogućem povlačenju Milorada Dodika sa političke scene.

“Ne vjerujem u neke teorije zavjere, pa čak ni u neke logike koje bi se mogle nametnuti kao rješenja. Ne vjerujem da je čovjek poput njega spreman da se tako lako odrekne svoje političke karijere, imperije ili moći. Ne vjerujem mu previše jer se nisam uvjerio u njegovu iskrenost tokom naših kontakata. U nekim stvarima je bio korektan, a u nekim je bio vrlo nekorektan i naravno mi se postavljamo onako kako on zaslužuje”.

Konaković je mišljenja da Milorad Dodik nema volju da se povuče, ali da je sa druge strane svjestan da njegova politika ima ozbiljne posljedice.

“Mislim da je on sam svjestan da ova politika koju je kreirao nije uticala samo na njega, nego i na njegove bliže saradnike i ljude koji rade u tom sistemu za kompanije koje su sankcionisanje zbog njegove lične politike, da veliki broj, na hiljade ljudi danas trpi štetu zbog njegovog ponašanja. Najveću štetu trpe ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Već se to debelo i duboko osjeti na njihovim kućnim budžetima. Vidim da on ne razmišlja još da se bavi tim problemom”, zaključio je Konaković.

(Kliker.info-N1)