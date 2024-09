Elmedin Konaković : “Plenkovićeva izjava neprimjerena, dovodi u pitanje poziciju važnog međunarodnog suda”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, izjavu premijera Hrvatske Andreja Plankovića da su odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju ‘Sejdić-Finci’ i druge “politički fabricirane” smatra veoma zabrinjavajućom i pomalo začuđujućom budući da je taj zvaničnik susjedne Hrvatske bio odmjereniji u nastupima.

– Navedena izjava je loša iz više razloga – što se odnosi na vrlo osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini s obzirom na diskriminaciju nad onima koji nisu pripadnici etničkih skupina, da ne mogu biti kandidati za Predsjedništvo BiH niti ostvarivati druga prava, što je sigurno najveći stepen diskriminacije u Evropi, ako ne i u svijetu. S razlogom je dobar dio naše javnosti reagovao na ovu neprikladnu i neprimjerenu izjavu Andreja Plenkovića, nadam se da to možemo zvati nekom vrstom gafa – rekao je Konaković.

kovićeva izjava, smatra on, dovodi u pitanje čitav pravni sistem i poziciju veoma važnog međunarodnog suda, pa bi, s druge strane, bilo interesantno čuti šta premijer Hrvatske misli o više od 1.500 presuda istog suda koje se tiču Hrvatske i njenih građana. Jesu li one politizirane, nebitne, zašto se hrvatska vlast i pravosuđe bave tim presudama?

Konaković ponavlja da su svi koji su reagovali na ovu Plenkovićevu izjavu učinili to s pravom jer je, kako ističe, riječ o vrlo neprimjerenoj i ružnoj poruci.

Izrazio je nadu da ubuduće neće biti takvih poruka od Andreja Plankovića, napominjući da je inače on bio od pomoći kad je riječ o bh. evropskom putu, zbog čega tim više čudi da je usred Bosne i Hercegovine dao navedenu izjavu.

– Nisam se osvrtao na svakodnevne, lažne i izmišljene teze ovdašnje opozicije da je Trojka servilna i da podilazi HDZ-u; imali ste jedan nastup iskrenosti od Bakira Izetbegovića 2022. godine, koji je objasnio da je HDZ-u dao toliko pozicija koje im ne pripadaju, pa Trojka i kad bi htjela nešto davati, nema šta jer je to Izetbegović učinio ranije. U svijetlu njegove izjave i komentara na račun Trojke, to je zaista prljava i ružna kampanja. Zato Izetbegović bježi od kamera, i on i Komšić. Mi smo jedva vratili dio tih izgubljenih pozicija koje su prije, vjerovatno ne razmišljajući ili lošim trgovinama, date upravo HDZ-u na štetu Bošnjaka i građana koji ne pripadaju etničkim skupinama – zaključio je Konaković.

(Kliker.info-agencije)