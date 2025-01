Elmedin Konaković: HDZ je na teškoj raskrsnici, dvije su opcije! Ponuda za SDA i DF (Video)

“Trojka sa Dodikom neće imati nikakvih dodirnih tačaka, stavili smo tačku na tu priču. Dodik je danas izgledao neuvjerljivo i vidi se da se nalazi u situaciji u kojoj nikada nije bio. Navikao je diktirati tempo na političkoj sceni, a sad se prvi put nalazi u ćošku”, rekao je Konaković, pa nastavio:

“Mislim da će do kraja ove sedmice biti iskristalisana snažna, najjača formacija u Predstavničkom domu od 14 ruku, koja će imati 19 ruku sa opozicijom iz RS. Mi znamo šta su opcije. Opcija A je da HDZ zadrži partnerstvo sa SNSD-om, u kojem bi onda trebali uz SDA ići sa Komšićem u vlast. Ako to SDA i DF budu htjeli. Vidjeli smo da kaže da neće, a šta hoće da smijene Dinu Konakovića u momentu kada Dodik ima secesionističke namjere. Pozivam ih da razgovaramo, da evo na to mjesto dođe neko drugi. Neka se saberu Izetbegović i Komšić. Neka Čović dobro izvaga, ili neka skinu maske i vrate se u svoj prava stanja”.

“Opcija B je da HDZ shvati da ima na stolu, prvi put nakon dugo vremena, snažnu proevropsku koaliciju koja je spremna za nekoliko sedmica završiti ono što se od nas traži na evropskom putu i isporučiti ova četiri zakona i ostalo. Moram reći da sam impresioniran hrabrošću iz RS-a, da predstavnici svih naroda razmišljaju u interesu građana BiH i nisu podređeni partijskim šefovima. Izašli su iz zone komfora i nude jednostavna rješenja”.

On je rekao da još nisu razgovarali s Čovićem.

“Drugo rješenje je da oživi stara ljubav, koja nikada nije ni prestala, pa neka nas vrate te snage tamo gdje smo bile prije desetak godina. Neka SDA pruži ruku spasa Dodiku… Šta hoće SDA i DF? Da smijeni ministra vanjskih poslova Bošnjaka u trenutku kada Dodik ima secesionističke planove? Ako mu SDA omogući da na ovo mjesto sjedne neko drugi – to nije izdaja nego veleizdaja Bosne i Hercegovine”.

“Dodik neće pobijediti u ovoj utakmici, a mi igramo do kraja. On nema šanse za pobjedu, osim ako mu ruku spasa ponovo ne daju Izetbegović i Komšić, ali tada će izgubiti svi zajedno. HDZ se nalazi u situaciji da mora donijeti neku odluku. HDZ-ov odnos prema vanjskopolitičkim temama je podudaran onome što mi živimo, ali dolaze do teške raskrsnice kada se oni trebaju opredjeliti je li Dodik taj famozni trajni partner od kojeg se ne mogu odvojiti. Kako će HDZ objasniti hrvatskoj Vladi, Plenkoviću i Milanoviću, da u ovom trenutku s jedne strane ima ljude koji hoće u EU i s druge strane Dodika koji je jučer iz Sjeverne Makedonije potvrdio da neće u EU?”.

On je rekao da će kadrovi koji slijede politiku Dodika, a rade u MVP BIH biti pometeni.

Podsjetimo, na sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a Dragana Čovića kod Mostara potvrđeno je partnerstvo dvije partije.

“Potvrdili smo naše partnerstvo i da ćemo ostati zajedno. Ovi Bošnjaci dole neka vide šta će”, rekao je Dodik nakon sastanka.

(Kliker.info-Vijesti)