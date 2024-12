elena Karleuša najavila kandidaturu za predsjednicu Srbije nakon prestanka Vučićevog mandata : “I pobijediću”

Naime, pjevačica je poručila kako to planira učiniti nakon prestanka Vučićevog mandata, a uz to je dodala kako smatra da on treba biti doživotni predsjednik.

“I pobijediću”, navela je Karleuša uz objavu. Ova Karleušina poruka uslijedila je nakon još jednog izljeva uvreda na račun Severine koja je objavila novu pjesmu koju je posvetila studentima u Srbiji koji protestuju zbog tragedije u Novom Sadu, a gdje je skoro 50 fakulteta u cijeloj zemlji u blokadi.

Podsjetimo, Karleuša je u posljednje vrijeme Vučićev najglasniji bot, a kako bi “odbranila” trenutnog predsjednika Srbije od bilo kakvih kritika nije se suzdržavala od najrazličitijih uvreda na račun svojih kolega, drugih političara ili bilo koga ko iskaže negativan stav prema Vučiću.

Upravo je Severina najčešće bila na udaru njenih kritika i uvreda, a nakon pjevačicinih izjava u Klix Studiju tražila je doživotnu zabranu ulaska u Srbiju.

Karleuša je pored svoje muzičke karijere poznata po svom iznošenju stavova o temama iz najrazličitijih sfera bez obzira koliko je kompetentna da o njima govori. Zanimljivo je kako je prethodno pjevačica bila upravo Vučićev najveći kritičar.

(Kliker.info.Standard)