Džemil Hodžić pred projekciju filma “Mom bratu“: Ne dozvolimo nikome drugom da priča o nama i o našoj boli

U okviru 30. Sarajevo film festivala večeras će u sarajevskom kinu Cineplexx biti premijerno prikazan dokumentarni film “Aleja snajpera – Mom bratu”, autora Cristiane Lucie Grilli i Francesca Toscanija, rađen u italijanskoj produkciji, koji prikazuje život Džemila Hodžića kroz njegov dugogodišnji projekat “Aleja snajpera”.

“Sniper Alley Photo“ – “Aleja snajpera“ projekat je pokrenut 2019. godine, a Hodžić će tada pronaći fotografije ubijenog brata Amela, jednog od 1.601 ubijenog djeteta tokom opsade Sarajeva. Ipak, ovo nije bila samo njegova lična priča, odlučio je identificirati i arhivirati fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda 1992-1996, da se tako pronađu i ostala djeca sa ratnih fotografija, prenesu iskustva ratnih fotografa te zaboravljene priče i ratne strahote iz vremena najduže opsade nekog glavnog grada u modernoj historiji. Vremenom se ispostavilo da je “Sniper Alley Photo“ postao vrlo značajna platforma za očuvanje istine.

“Sniper Alley – To My Brother” je snimljen kao posveta Amelu, mladiću koji je volio crtati i sanjao da postane umjetnik te svoj djeci koja nastavljaju sanjati uprkos tome što preživljavaju horor opsade.

Džemil Hodžić u razgovoru za Anadolu govoreći o tome kako je došlo do ideje za snimanje ovog filma, kaže da su ga iz italijanske produkcijske kuće kontaktirali još u oktobru 2022. godine. Ističe kako je način na koji je autorica filma prezentovala svoju ideju za ovaj projekat bio takav da ga jednostavno nije mogao odbiti.

“Način na koji je ona (režiserka Cristiana Lucia Grilli), op.a.) prezentovala projekt i ta količina ljubavi i empatije, ja jednostavno nisam mogao odbiti ponudu. Znate, nekad morate možda uraditi ‘background check’ nekoga, šta je prije radio, kako je radio, kakav je on u svom poslu. U tom momentu meni to toliko nije bilo bitno zato što je ona odisala, jednostavno kao da je bila dio nas u toku opsade i poslije opsade. Kroz ovaj film rodilo se jedno neočekivano, neplansko prijateljstvo“, priča Hodžić.

Kaže kako se nije nadao jednom ovakvom filmu:

“Apsolutno se nisam nadao, tako da se nadam da će film i za našu publiku, posjedovati istu količinu ljubavi. Nadam se da će to publika prepoznati.“

U sklopu snimanja, što se može vidjeti i u objavljenom teaseru, Hodžić obilazi lokaciju Špicaste stijene sa koje je njegov brat Amel ubijen hicem iz snajpera. Na pitanje kako je ponovo prošao kroz cijeli proces snimanja ovog filma i cijelu tu tešku priču, Hodžić odgovara:

“Moram da kažem da mi teže pada nepravda nego suočavanje sa smrću ili traumama. Ja još uvijek kod sebe ne prepoznajem neku traumu ili neku noćnu umoru. U slučaju da ta trauma postoji negdje duboko u meni, ja se nadam da je ovo pravi način da se suočim s njom. Na neki način ja sam svoju bol, svoju tugu, svoju čežnju za rahmetli Amelom pretočio u ljubav u ovaj projekat.“

Hodžić dodaje kako se nada da je za ovih pet godina uspio dokazati i pokazati ljudima šta zaista pokušava uraditi kroz projekat “Aleja snajpera“. Posao koji je preuzeo da radi, kaže, njemu dolazi kao nešto sasvim prirodno. No, kako ističe, još je na pola puta.

“Zaista se ne pravim lažno skromnim, ovaj posao meni dolazi prirodno. Sada je li to nadahnuće zbog ljubavi prema bratu rahmetli, je li to zbog toga što sam ja preživio, mene je u ratu snajperista tri puta gađao ali me nije pogodio. Ja uvijek kažem, bolje bi bilo da je mene pogodio, ovo ne bi ništa bilo. Možda bi sa tim sakrio jako puno dokaza, a na ovaj način, ovo je moj vid osvete“, naglašava Hodžić.

Na pitanje može li izvući neku univerzalnu poruku ovog filma, Hodžić odgovara kako je to teško reći, ali ono što bi iz svoje perspektive kazao je:

“Ne dozvolimo nikom drugom da priča o nama, niko drugi ne smije pričati o našoj boli, o našem bratu, o našim ubijenim, o našim preživjelim. Ja ne dozvoljavam nikome da priča o meni i o mom Amelu. Ja Amela nisam izgubio, kao što bi mnogi napisali, da je Džemil Hodžić 3. maja izgubio Amela. Nije on cuko koji je otišao u šumu.“

U tom kontekstu povlači paralelu s onim što se danas dešava palestinskom narodu u Gazi.

“U Gazi danas vidimo šta se njima dešava kada je narativ u pitanju, kada je u pitanju pričanje njihove priče izvana. Dok su oni ubijani uživo, u genocidu, kao što smo na kraju krajeva i mi bili ubijani, opet im ljudi ne vjeruju, tako da mi to ne smijemo sebi dozvoliti, jer dušmani ove zemlje ne spavaju“, poručuje Hodžić.

Zahvalio je Memorijalnom centru Sarajevo koji je finansijski podržao projekat “Aleja snajpera“, naglašavajući da je to veoma značajno, jer ovaj projekat nije njegov, nego je projekat države Bosne i Hercegovine.

Pored Džemila, u filmu se pojavljuju bh. glumci Feđa Štukan i Jasenko Pašić, muzičar Alex Elena, zvijezda filma “Miss Sarajevo” Alma Ćatal, novinari Toni Capuozzo, Gigi Riva i Azra Nuhefendić, fotoreporteri Mario Boccia, Enric Marti, Thomas Hurst i mnogi drugi. Ovaj film su režirali Cristiana Lucia Grilli i Francesco Toscani.

Film se može pogledati večeras u 18 sati u Cineplexxu (dvorana tri). Osim u kinu, film se može pogledati i online na Kino Meeting Point OnDemand za koji se karte mogu kupiti online večeras od 19 sati.

Osim što traga za fotografijama zabilježenim u opkoljenom Sarajevu, Hodžić u okviru projekta paralelno radi i na dokumentarnom serijalu nazvanom “The Story Behind The Photo“, a riječ je o mini dokumentarcima u kojima strani fotoreporteri, koji su boravili u opkoljenom Sarajevu, govore o tome kako su nastale njihove fotografije. Riječ je o vrlo potresnim svjedočenjima fotografa koji su kroz svoje objektive zabilježili neke od najstravičnijih momenata i najtežih masakara u opkoljenom Sarajeva.

Projekat danas predstavlja iznimno važnu dokumentarnu građu o onome kroz šta su svakodnevno prolazili građani Sarajeva tokom četverogodišnje opsade grada, što potvrđuje i film “Aleja snajpera – Mom bratu”.

