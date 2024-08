Dušan Janjić : “Mile, bogovi te osudili na kraj – nisi jači od sudbine! CIA te drži u šaci!”

Salihović: „O’Brien se sve češće obraća političarima u BiH, stanovnicima šalje jasne poruke. Upravo je poslao jasnu poruku Dodiku i zaprijetio sankcijama. Citiram cijelu njegovu objavu: ‘Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH. Nastavit ćemo koristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju, uključujući sankcije, da branimo naše interese pozivajući na odgovornost one koji se bave antidejtonskim, koruptivnim ili antidemokratskim aktivnostima, uključujući Dodika i one koji mu pomažu. Te aktivnosti samo štete građanima BiH, uključujući i stanovnike RS-a, i trebalo bi da prestanu. Oni koji su u njih umiješani, bit će podvrgnuti sankcijama, kao i svako ko im pruži materijalnu podršku. Ambasador Murphy predstavlja vlast SAD-a, a on i njegov tim u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru sprovode vanjsku politiku SAD-a i brane američke interese u BiH. Naša ambasada je svim zainteresovanim objasnila rizike sankcija i to isto radimo u zemljama širom svijeta. Svi američki zvaničnici nastavit će iznositi ove stavove!’ Šta Vi kažete?“

Janjić: „On šalje poruku tužilaštvima i ostalima, zato je dolazio i direktor CIA-e! Ponavlja se nepoštovanje Washingtona, koji sebe tretira najodgovornijim za mir i sigurnost na Balkanu! To je poigravanje! Prvi test za opoziciju i građane RS-a su izbori! Izvolite, pokažite koga pratite i o kakvom Dejtonu pričate! O'Brien kad govori misli na pravosudna sredstva, ali i obavještajne službe! Sankcije nisu samo zbog korupcije, nego i zbog podsticanja na terorizam!" Salihović: „Jeste li Vi očekivali da će Amerikanci ovako odlučno krenuti prema Dodiku?" anjić: „Mile Dodik nije shvatio da je osuđen na kraj! To što misli da je jači od sudbine – to nema veze! To nije samo zbog Dodika, nego zbog čitave situacije u BiH! Ovdje se želi da se BiH i RS vrate na izgradnju mira, a ne novih ratova! Vrijeme je jedino što imamo! To je mjera života! Ne treba rizikovati druge živote!" Salihović: „Čini li se Vama da je Dodik povukao povelik broj ljudi? Sankcije su nipodaštavane, međutim kada je počela famozna priča o bankama, tek sada američke sankcije pokazuju pravu svrhu…" Janjić: „Sve firme koje su finansirane od bivšeg 'Integrama' – više ih nema! Ono što postoji su posljedice rada od tih firmi! To će da pravi trajnu štetu! Kad se na vrijeme nešto ne liječi, to izaziva gangrenu!" Salihović: „Mislite li Vi da Dodik ima izlaz iz ove situacije? Hoće li poklenuti, priznati moć Americi, Schmidtu? Ako bi to uradio, da li bi mu međunarodna zajednica oprostila?" Janjić: „Čovjek zaista vjeruje da je jači od sudbine! Gdje su mu svi koji su mu uzeli novce?! Potrošio je milione na lobiranja, na pogrešna vrata! Prava vrata su bila da preispituje svoju politiku! Dođe moment u životu kad je kasno! Ali u takvim situacijama čovjek može da bude odgovoran! Povuci Mile sve i reci: 'Ja ću povući odgovornost!'" Salihović: „Zašto je u ovom trenutku došao direktor CIA-e?" Janjić: „Kad vidiš nekog, a ne znaš odakle je – znaš da je policajac! Došao je na zahtjev Bidena, u doba kampanje! BiH i Kosovo imaju veći značaj u predizbornim periodima nego ranije! Nadam se da neće doći do oružanog sukoba!" Salihović: „Mislite li Vi da se direktor CIA-e mogao tajno sastati sa Miloradom Dodikom?" Janjić: „Ne, to se tako ne radi!" (Face TV)