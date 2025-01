Dragan Čović: Trump se neće baviti BiH, sami moramo donositi važne odluke

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović izjavio je kako će do kraja sedmice sjesti s predstavnicima partnerskih stranaka kako bi se pokušali otkloniti problemi koji su doveli do novih zastoja i blokada na entitetskoj i državnoj razini vlasti.

“Jutros sam razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara, informirala me da imamo problem, ali rekla je kako će nastojati danas održat sjednicu sa skraćenim dnevnim redom, a da mi pokušamo napraviti sastanke s partnerima u vlasti. To ćemo uraditi do kraja tjedna i nadam se da ćemo ih svojom politikom vratiti za stol i pokušati završiti ono što smo započeli prije dvije godine. To primarno znači usvojiti sve zakone, proračune i na državnoj i entitetskoj razini, kako bi u ožujku mogli poslati poruku da radimo nešto na tragu europskog približavanja”, izjavio je Čović nakon sjednice predsjedništva HNS-a BiH.

Čović je komentirao očekivanja od Donalda Trumpa koji danas priseže za predsjednika SAD-a, istaknuvši kako vjeruje da među svojim prioritetima Trump neće imati Bosnu i Hercegovinu niti ovu regiju.

“Kako ja vidim, on je u prethodnom mandatu primarno gledao globalne stvari, mir u svijetu, tehnološki i gospodarski progres. Vjerujem da će se oko tog progresa u svijetu lomiti koplja njegove politike, a dobro bi bilo da realizira projekt okončanja ratova”, ustvrdio je Čović.

Poručio je kako, u tom kontekstu, nitko izvana ne treba donositi odluke vezane za Bosnu i Hercegovinu.

“Što se tiče BiH, imamo različitih najava, prije svega u administraciji koja treba doći i što je samo po sebi poruka. Ovo je jubilarna godina, 30 godina od Daytona i ovo je godina u kojoj će se morati donositi značajne odluke, a značajne odluke nisu preglasavanje Hrvata u federalnom ili bilo kojem domu. Mislim da su takvi potezi promašeni, njima se šalje ružna poruka i usporavaju se naše ambicije na euroatlantskom putu”, smatra predsjednik HNS-a BiH.

Nove „trzavice“ u bh. politici izazvalo je pitanje tko treba naslijediti Hrvaticu Katu Senjak u Ustavnom sudu FBiH. Nakon rasprave o izboru dvoje nedostajućih sudaca Ustavnog suda Federacije BiH Kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH u četvrtak navečer odlučio je prekinuti sjednicu tog tijela zakonodavne vlasti.

Izaslanici su najviše raspravljali o tomu treba li umjesto sutkinje Kate Senjak, koja je otišla u mirovinu, birati suca hrvatske nacionalnosti ili ne.

Čović smatra kako stranke koje zagovaraj unitarističku BiH pokušavaju promijeniti ustaljenu praksu i suca hrvatske nacionalnosti zamijeniti onim druge nacionalnosti.

“Istu raspravu smo imali i kod Ustavnog suda BiH kada je umjesto Mate Tadića trebao doći novi predstavnik, vidjeli ste koliko je bilo rasprava. Ista je sada stvar kada gospođa Kata Senjak ide u mirovinu. Sada smo dali čitavu listu sudaca, a na toj listi je ostavljen i netko tko nije Hrvat, iako je trebala biti lista od Hrvata jer se mijenja Hrvat. Netko se očito priprema da „oboji“ Ustavni sud (FBiH) dominantno građanskom koncepcijom, odnosno Bošnjacima u Ustavnom sudu”, istaknuo je Čović.

Komentirao je i odluku federalnog parlamenta o reorganizaciji tvrtke BH Gasa zbog realizacije projekta Južne plinske interkonekcije, istaknuvši kako ta tvrtka jednostavna nije sposobna realizirati taj energetski projekt.

“Nama ta reorganizacija ne daje ništa, mi smo vrlo jasno postavili strateški interes hrvatskog naroda u BiH da plinificiramo ona područja gdje to do sada nismo imali. To je čitava Hercegovina pa poveznica na Središnju Bosnu. To je naš interes i oko toga nema špekulacija. Također, čudno mi je da je nečiji strateški interes da baš jedna tvrtka radi taj posao. Ta tvrtka nije sposobna provesti ovaj projekt ni za sto godina, a ne za osam ili deset”, kritičan je bio Čović.

Dodao je kako unatoč tomu HDZ BiH neće blokirati rad zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH.

“Nikada HDZ ništa nije blokirao, pa ni ovaj put. Ja sam kazao da ćemo mi dalje slijediti ustav i zakone i to je urađeno. U Domu naroda je netko imao pravo da preglasa hrvatski narod, a da li je to dobro iskorišteno pravo, to je sad za analizu. Ja osobno mislim da taj projekt treba ubrzano raditi, da se spojimo s RH. Tamo se treba završiti 74 kilometra od Dugopolja do granice s BiH, a da ne pričam koliko to treba raditi kod nas. Hercegovina ne služi za prolazak te infrastrukture već da je koristimo. Oni što su mislili da će ona samo proći do neke točke B mislim da su jako pogriješili u svojim kalkulacijama. Nikakvih blokada neće biti, a mi ćemo koristiti svoje mogućnosti da djelujemo kroz izvršnu i zakonodavnu vlast na razini entiteta, županija, općina i gradova s ciljem da ovaj projekt što prije zaživi”, zaključio je Čović.

