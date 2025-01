Dragan bursać u Pressingu : Vučić će pokušati izvesti krizu u BiH, koristi Dodika u tome (VIDEO)

Novinar i publicista Dragan Bursać večeras je u Pressingu govorio je brojnim političkim pitanjima. Komentirao je može li energija sa studentskih protesta u Srbiji probuditi mlade u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, prokomentirao je i trenutna politička previranja u našoj zemlji.

“Iskreno da kaže, često sam na ivici suza i smijeha. Nama su političari jedine reality zvijezde. Političari su u životu svakog od nas silom prilika”, kazao je Bursać odmah na početku razgovora.

Političari-reality ličnosti

Na pitanje voditelja Pressinga Amira Zukića da li bh. političari zaslužuju da ih shvatimo ozbiljno, Bursać je kazao:

“Moralna dilema. Svi znamo za tu dilemu. Hajde da stisnemo i ne posvećujemo pažnju, rekli bi da se nešto dešava. Ljudi su ih izabrali, neki ljudi stoji ispred nas. Oni su izabrani da predstavljuju sve nas. Vidite po čitanosti, lajkanosti koje stvari se čitaju. Google ne laže. Vidi se šta se najviše čita. Novinaru je zadatak da opiše šta se dešava”.

No, na pitanje šta ima u Banja Luci, Bursać nije bio previše optimističan.

“Ima nažalost smeća. Novi gradonačelnik se malo opustio, da ne kažem zapustio. Ima puno malih klanova, sukoba… Zastupljeno je unificirano mišljenje da je Beograd glavni grad, unificirano je da se tamo ide po mišljenje. Problem što su i u našoj zemlji zastupljeni prorežimski ili Vučićevi mediji. Opozicija u RS je samo zamjena Milorada Dodika. Govore samo o Aleksandru Vučiću. Čitava garnitura koja je kupila diplome govori kako mladi treba da uče. Nebojša Vukanović je jedini, od silnih javnih radnika koji je stao iza studenata. Akademija dramskih umjetnosti u Banjoj Luci daje podršku kolegama u Beogradu i Novom Sadu. Moram napomenuti da će održati protest u kampusu Banjalučkog univerziteta kao podrška studentima. Svi ostali se plaši da se ne zamjere predsjednik Srbije Aleksandru Vučiću”, naveo je Bursać.

Potom je dodao:

“Svugdje se u svijetu očekuje da mladi podrže mlade, studenti studente. Svugdje u svijetu se traži politika, a ovdje višak podrške se predstavlja kao nedostatak. Politika netalasanja, licemjerstva je dovela do toga da su mladi ljudi hodajući mediokriteti. Znači nemoj se zamjerit ovom ili onom jer ćeš preko stranke dobiti posao. Puna bara krokadila. Mladi su u takvoj šutnji da to postaje zastrašujuće. Mladi se bune u skoro svim zemljama regiona. No, to nije slučaj ovdje. Da se ne lažemo, znamo šta se satno dešava tačno u državi. I prethodna i ova sada garnitura političara se trudi da pokaže kako oni mogu raditi šta hoće, a ovi što se bore mogu samo da šute i gledaju. To je strašno ako govorimo samo o mladima”.

Protesti iz regiona prelaze u BiH?

Međutim, mišljenja je da energija kulja nad Balkanom.

“Neka bude protest i zbog građevinskog zemljišta, ali ako ima tendeciju da preraste u nešto ozbiljnije onda će imati poentu. Energija kulja nad Balkanom. I pozitivne stvari mogu biti zarazne. Ukoliko se ne uključimo sada u taj voz, bojim se da će i taj zadnji vagon zadnjeg voza proći. Šansa postoji da se energija protesta prenese u BiH. Energija kada se prenese mora se kanalisati na ovdašnje probleme. Mladi se moraju orjentirati na naše probleme. Prošla su ta vremena ko će da nas povede. Nemamo šta da čekamo ko će da nas povode, ako mi ne osjećamo. Ukoliko mi ne osjećamo onda nema te sile koja će nas povesti”, naveo je novinar Bursać.

Svakako postavlja se pitanje i šta treba da se desi da mladi ustanu zajedno u BiH?

“Iskustvo i prošlost su nas naučili da se dešavaju tragedije. Strašno dobro funkcionišemo u lošim uslovima. Zar moramo svaki put čekati da bude najteže da pokažemo koliko smo dobri? Ekonomija nam ne funkcioniše. Pola država dozivlja da nije u sastavu države, dok druga polovina ne posjećuje drugu polovinu”, naveo.

Zašto su Sarajevo i Banja Luka tako blizu, a tako daleko?

“Kada govorimo o Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i drugim bh. gradovima onda govorimo o ljudima. Ukoliko je klima takva da vi ljude trujete mržnom, da od drugih pravite aždaje, logično je da će treća ili četvrta generacija doživljavati Sarajevo ili Banja Luku kao inostranstvo. Škola mora to stimulirati, a oni rade obratno. Kada je bio COVID obišao sam čitavu BiH, i imamo divnu zemlju. Ukoliko ste građani BiH, morate znati gdje živite i u kakavoj državi živite. Zamislite čujemo da neki političari imaju želju da ode u Banjaluku, ili političari se hvale kako su bili u Banjaluci, a sa nekim objezbjeđenjem hodaju po gradu. Kada bude spojena dionica Doboj-Zenica moći ćete stići jako brzo. Ovo je moj grad, kao sto je Banja Luka moj grad. Ovo je moja država”, naveo je Bursać.

Med i mlijeko

Naveo je i kako je posao novinara da prenosi vijest, informacije i da iznosi vlastito mišljenje.

“Uspio sam da budem “ustaša, četnik, balija, SDFA, i sluga trojanera”, velika čast kada uspijete sve to. Znači radite pravi posao, ne tetošite nikoga. Posao novinara je da prenosi vijest, informacije, vlastito mišljenje. Zakoni su tu da nas sprječavaju, ovaj posao je mazohistička rabota. I na N1 imate čitavu generaciju mladih novinara, i na tim mladim ljudima ostaje ova profesija. I pred njima stoji izazov. Neće biti bolje, ali se moramo boriti. Dodik prijeti da će u martu ozakoniti dvije stvari. Zakon o verbalnom deliktu i siguran sam da će to proći. I sada će doći na tapetu nevladine organizacije. Njihovi izvori prihoda će biti svedeni na nuli. Prvi na udaru će biti u RS, većina ljudi će morati staviti ključ u bravu. Iz medijskog mraka će viriti jedna i po osoba. Od 15 organizacija imat ćemo dvije”, istaknuo je.

Tokom emisije Pressing na N1 prokomentirao je i činjenicu da SAD ukida finansiranje svih projekata.

“Svi ljudi koji su mislili da će Trump raditi polako pogriješili su. Sve se desilo u 15 dana, a šta tek dolazi. Ovo je početak show programa. Nažalost i na bh. političkoj sceni sve je postalo hit. Vidimo zapravo, da je njima nikada bolje. Svoje vlažne političke snove žive u realnosti. Prvi Trumpov mandat med i mlijeko, a sada ovaj je tek počeo”, kazao je.

Je li kraj Aleksandra Vučića?

No, koja opcija i da li postoji opcija koja bi mogla spasiti opastanak Aleksandra Vučića?

“Prvo hoće li ga spasiti to što rotira prijetnje, ucjene pa onda da nešto na kašikicu… Zaboli studente donji dio leđa za Vučićeve strategije. Institucije srbije neka rade svoj posao. Prvo prijeti studentima, pa im onda nešto nudi, a onda se pojave batinaši, a onda se uključi patrijarh. Studenti ne nasjedaju i to ga neće spasiti. Oficijalna podrška ide Vučiću i njegovom režimu. EU se sama od sebe ne pita ni u svojim redovima, a kamoli šire. SAD može da odluči poprilično. Crkva Srbije koja se predstavlja kao Srpska pravoslavna crkva bila uz vlast, totalitarnu vlast, sada se potpuno raspištoljila. Sa tom organizacijom blago rečeno nešto nije uredu. Potencijalna nova vlast će morati obaviti razgovor da duhovnom organizacijom. Topitanje se mora otvoriti zbog budućnosti Srbije”, naveo je.

Na kraju je istaknuo da li Vučić bi u panici mogao probati da izveze problem i u zemlje regiona.

“Bojim se da može i to nije pitanje futura, nego sadašnjeg vremena. On sada to već radi. Vučić ima tastere u RS, da stavi krizu u BiH. On to radi svakog dana. Bojim se da će nešto konkretnije pokušati. Što više bude satjeran u čošak, radit će diverzije na svaki mogući način. Mnogi zavie od Vučićevog lanca. Dodikov politički zivot zavisi direktno od Vučićevog političkog zivota. Aleksandar Vulin 9. janura je došao samo da kaže da bez Vučića ne postoje. Njih je uvezala fotljela. Cisto političko preživljavanje j epovezalo Dodika i Vučića. Vučić nema boljeg saveznika od Dodika trenutno. Dodik već preventivno minimizira ono što još nije došlo u Banjaluci, protesti studenata”, kazao je Dragan Bursać u Pressingu.

(Kliker.info-N1)