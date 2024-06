Dragan Bursać : “Iz političkog braka Konakovića i Dodika izrodilo se političko i medijsko čedo – Ramo Isak sa sinovima”

Novinar i kolumnista Dragan Bursać govorio je danas za N1 televiziju o stanju slobode govora u Srbiji i Bosni Hercegovini. Bursać je tom prilikom kritikovao i retoriku pojedinih vodećih bh. političara kojoj gotovo svakodnevno svjedočimo…

“Sloboda govora u Srbije je diktirana Vučičevom slobodom govora. U BiH koliko-toliko postoji sloboda govora. Situacija na Zapadnom Balkonu je crna. Bit će ovdje još puno, puno posla. Suština borbe u RS, ko će biti bliži kešu. Ideološki nema razlike. Kombinacije na nivou seoskog šminkeraja, nema tu puno razlike između opozicije i pozicije. Imamo prvog čovjeka bh. diplomatije i prvog čovjeka RS koji spominju konje, primanje saučešća. Očigledno to narod voli i odobrava. Iz tog političkog braka izrodilo se njegovo čedo medijsko i političko, Ramo Isak sa sinovima”, istaknuo je.

Također, prokomentirao je i preuranjenu političku kampanju u našoj zemlji. Prije samo nekoliko dana ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak objavio je pjesmu…

“Centralnu izbornu komisiju bih zatvorio odmah. Ništa ne rade. Hoće li platiti Ramo Isak kaznu, to je smiješno. Taj zakon je sprdnja. Rad CIK-a je potpuna sprdnja. Ramo Isak će im uplatiti tri hiljade eura sadake. Narod živi na relaciji Tik Tok, kladionica, teretana. Mi nemamo narod koji će slušati opere, ali imamo to što imamo. Hoće li biti on kažnjen ili neće, to će biti gubljenje vremena. Nije sve do Rame Isaka. Publika Rame Isaka je većina. Mi smo manjina koja razgovara o tome. Dobrim dijelom su građani za cijelu ovu situaciju, oni biraju ove političare”, rekao je Bursać.

(Kliker.info-N1)