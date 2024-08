Dr. Zlatko Hadžidedić: “Neka nam je Bog na pomoći! Ako zatvore OHR, nestaje i RS i FBIH! Vraćamo se na Ustav Republike BiH!“ (Video)

Hadžidedić: „To je izraz panike! Sve mu se ljulja pod nogama i sad mobilizira podršku! Izgubio je čvrst oslonac, a i dodir s realnošću! Murphy mu je valjao dok mu je valjao – dok nije došao O'Brien! Tad je šutio! Dodik priznaje da je državna imovina državna! Imovina je državna! On to ne može izmijeniti!“

Salihović: „Je li Vas strah šta stranci žele u vezi s državnom imovinom?“

Hadžidedić: „Da. Strah me evropskih zemalja, ali tu je O'Brien. U Briselu se vode rasprave kako da se BiH podijeli! Evropa nam konstantno nameće omču oko vrata! Primjenjuju modalitete podjele na terenu. Postoji opasnost da će određeni broj zemalja insistirati da je podjela BiH jedini pravi put. Dodik je time ohrabren, ali plaši se State Departmenta! On je u procjepu.“

Salihović: „Mislite da inspiraciju pronalazi u evropskoj politici?“

Hadžidedić: „On ima podršku unutar evropske oligarhije u Briselu. To su ljudi koji su na zvaničnim funkcijama… poput Plenkovića. Ta se grupa ‘odlijepila’ od svojih matičnih zemalja i vode vlastitu politiku.“

Salihović: „Šta bi mogao uraditi visoki predstavnik u BiH?“

Hadžidedić: „Visoki predstavnik ne radi ništa! Sluša šta mu se kaže iz Brisela. Doveden je da provede određene planove i on će ih provesti! I prije nego što je izabran, rekao sam da Schmidt dolazi da podijeli BiH! On je pokoran prema onima koji su ga tu postavili! Bojim se toga! Priča o smanjenju ovlasti OHR-a ide u korist Dodiku i Čoviću! OHR je dio Ustava BiH! Ne može se zatvoriti OHR, a da se ne zatvori Ustav BiH! Onda se zatvaraju i RS i FBiH! Suverenitet je podijeljen u Lisabonu na tri dijela! Izvrnuti smo naglavačke!“

Salihović: „Kad bi se to desilo – ukidanje OHR-a – bismo li se vratili na Ustav RBiH?“

Hadžidedić: „Da! To je neizbježno! To je pravni aspekt, ali to niko ne poštuje! Dodik sve gazi! Svi igraju kako Dodik svira.“

Salihović: „Nevjerovatno mi je da je ostalo neriješeno pitanje državne imovine…“

Hadžidedić: „To se radilo po principu anglosaksonskog prava. BiH je sukcesor imovine Republike Bosne i Hercegovine! Nikakav Dodik ne može oboriti prvi član Ustava! Dodik iza sebe ima ozbiljne snage koje su spremne rušiti… Plan je razbijanje male muslimanske države u Evropi! Otpor je dolazio iz SAD-a; Amerikanci sve dosad nisu dozvoljavali rušenje država! Sreća nam je što postoji O'Brien! On dobro razumije situaciju i prinicipijelno se postavlja u vezi s pitanjem BiH. Dodiku je valjao Murphy dok su u State Departmentu bili Palmer i Escobar!“

Salihović: „Šta bi se desilo ako se nastavi neki dejtonski sporazum u Ukrajini npr.? Bismo li bili u većoj opasnosti nego sada?“

Hadžidedić: „U principu – da. Rusiji je cilj da Ukrajinu učini nefunkcionalnom ili neutralnom. Rusiji je potrebna Ukrajina, koja bi služila kao tampon-zona. Rusija odbija prihvatiti samo dio Ukrajine! Nudili su to Rusiji prije deset godina! Otvoreno su mi rekli da im to ne treba! Razmišljaju strateški, a ne piljarski – kao ovdje devedesetih! Kod nas su trgovali oko teritorija!“

Salihović: „Šta želi Zapad – Amerika, Evropa? Šta im je cilj?“

Hadžidedić: „Bilo je ideja da se i Rusija podijeli – na tri ili četiri dijela. To je nerazumijevanje geopolitičke situacije u Euroaziji. Mislili su napraviti novi Afganistan, ali nisu mogli! Zato su se Rusi okrenuli Istoku. Zapad je postigao kontraefekt.“

Salihović: „Mislite da je unutrašnja ruska organizacija jača?“

Hadžidedić: „Da! Nisu samo oslonjeni na izvoz nafte nego i na namjensku industriju. Rusija nije osvojiva! To nije uspjelo ni Hitleru, pa neće ni Zelenskom.“

Salihović: „Da li Zapad zaista želi rješenje rusko-ukrajinskog sukoba?“