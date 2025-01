Donald Trump svjetskoj eliti u Davosu : “Volim evropske zemlje, ali one Sjedinjene Američke Države tretiraju vrlo, vrlo nepravedno” (Video)

Ukrajina je spremna na dogovor, izjavio je američki predsjednik Donald Trump 23. januara tokom video konferencije u Davosu, odgovarajući na pitanje da će biti mirovnog sporazuma za okončanje rata Rusije i Ukrajine do njegovog govora sljedeće godine u Davosu.

“Morate pitati Rusiju. Ukrajina je spremna sklopiti dogovor”, rekao je američki predsjednik koji se putem video konferencije obratio učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

On je rekao da se nada kako Kina može pomoći SAD-u u okončanju rata između Rusije i Ukrajine. “Oni imaju velik uticaj na tu situaciju”, rekao je.

Dodao je da želi sarađivati s Kinom na denuklearizaciji i naglasio da bi drugi svjetski lideri, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, podržali tu ideju.

Na pitanje o odnosu SAD-a i Kine, kazao je kako SAD želi samo “ravnopravne uslove”, dodajući da ne želi da Kina iskorištava SAD.

Na pitanje da li će SAD pod njegovim vodstvom garantovati Evropi snabdijevanje gasom, Trump je odgovorio: “Da.”

“Definitivno bi sklopili energetski dogovor sa Evropom i proveli ga do kraja”, kazao je i naglasio značaj američkih isporuka LNG-a (ukapljenog prirodnog gasa) Evaropskoj uniji.

Sjedinjene Države već su glavni dobavljač LNG-a za 27 članica EU, a očekuje se da će njihova uloga još više rasti.

Trump je najavio da će smanjiti korporativni porez na 15% za tvrtke koje svoje proizvode proizvode u SAD-u i da će to “stvoriti ogroman interes”.

On je to rekao na pitanje izvršnog direktora Bank of America Briana Moynihana o tome kako će niz Trumpovih odluka o imigraciji i trgovini uticati na predsjednikovu ambiciju da poveća rast BDP-a i smanji inflaciju.

Odgovarajući na pitanje osnivača Blackstone Groupa, Trump je detaljno iznio svoje pritužbe na Evropsku uniju, navodeći da su carine i porezi u evropskim zemljama previsoki, propisi restriktivni, trgovinski deficit sa SAD-om prevelik te da su sudski procesi protiv američkih kompanija poput Googlea nepravedni.

“Planiramo nešto poduzeti u vezi s tim”, izjavio je.

“Trudim se biti konstruktivan jer volim Evropu. Volim evropske zemlje, ali proces je vrlo komplikovan, a one Sjedinjene Američke Države tretiraju vrlo, vrlo nepravedno”, kazao je.

U govoru u Davosu Donald Trump je poručio svim stranim kompanijama da će ako ne proizvode svoje proizvode u SAD-u, biti suočeni s ogromnim carinama, dok će one koje prenesu proizvodnju dobiti “velike” porezne olakšice. Obećao je i najveće smanjenje poreza u istoriji SAD-a.

“SAD će biti svjetska prijestonica umjetne inteligencije i kriptovaluta… Dođite i proizvodite svoje proizvode u Americi, ali ako to ne učinite, to je vaša odluka. No, vrlo jednostavno, platićete carinu u različitim iznosima, što će usmjeriti stotine milijardi, čak i bilione dolara u našu riznicu”, rekao je Trump obraćajući se učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Spomenuo je investicije od 500 milijardi dolara u razvoj umjetne inteligencije u SAD-u te dodao da je Saudijska Arabija najavila ulaganja u njegovu zemlju.

On je još naveo kako radi na suzbijanju inflacije i ilegalne imigracije dok istovremeno podstiče proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama.

“Ono čemu je svijet svjedočio u posljednja 72 sata nije ništa drugo nego revolucija zdravog razuma”, rekao je Trump.

Američki predsjednik je još kazao da će tražiti od NATO saveznika da više doprinose finansijski u Alijansu.

(Kliker.info-RSE)