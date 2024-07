Dodik prevazišao i samog sebe : “Bošnjaci finansiraju Murphya, dobio sam informacije od “nekih ljudi iz SIPA-e” koji to prate”

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavio je kako “postoje indicije da američki ambasador Michael Murphy svaki mjesec dobija određene ‘apanaže‘ od muslimanske strane u kešu”.

Ističe kako ne može to tvrdili, ali dodaje ta je to čuo od “nekih ljudi iz SIPA-e koji to prate”.

– Naravno da to krije, ne želi da se to sazna, ali jednog dana vjerujem da ćemo imati priliku da o tome razgovaramo. Јa ne mogu da tvrdim, ja samo prenosim ono što sam čuo i što mogu da čujem u kuloarima, rekao je Dodik.

Dodik kaže da je Murphyjev mandat u BiH “promašen”.

– Na kraju željeći da ode pokazuje nekoliko stvari, a to su miješanje u unutrašnje stvari, količina laži koje je iznijela američka Ambasada u posljednje vrijeme, pogotovo pod Murphyjevom palicom, ne može se uporediti ni sa jednim drugim perodom. Uvijek je bilo dostojanstva u njihovom obraćanju, bar nekog kulturnog odnosa. Ovo je palo na najniže moguće grane. Ovdje se može vidjeti pokušaj tih njihovih zelenih, obojenih, ružičastih revolucija i da kad to ne uspijeva onda dođete u poziciju da na ovako ozlojađen lični način počnete da se obračunavate sa ljudima na unutrašnjoj političkoj sceni, kazao je.

Potom je lider SNSD-a izjavio da Murphy “predstavlja one koji su spremni da ubijaju”.

– Američka politika nije baš bila ona koja nije to rješavala probleme u svijetu. Preostalo im je još to da urade i da negdje da nalog i da nešto u tom pogledu poduzmu. Mislim da je on spreman na to, ali razumijem da tamo ima razumnih ljudi koji to neće dozvoliti, takvu vrstu eskalacije, istakao je Dodik.

