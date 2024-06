Dodik na otvaranju kancelarije ambasade Rusije u Banjoj Luci: Imamo snove, Putin je na strani mira

– Ruska Federacija je naš partner, politički istomišljenik, i mi u Rusiji vidimo pravičnu stranu današnjeg vremena, ali i istorije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svečanosti prilikom otvoranja kancelarije Ambasade Ruske Federacije u Banjoj Luci.

Kancelariju su otvorili Dodik i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

– Zajedno smo gradili i mi u Republici Srskoj ne krijući želju da ovdje dobijemo konzulat, i to se na kraju dogodilo. Mi to doživljavamo kao emociju, jer je u pitanju Ruska Federacija, rekao je Dodik.

Istakao je da je “Vladimir Putin veliki čovjek i predsjednik koji voli svoj narod”.

– Potpuno sam siguran da predsjednik Putin je i danas na strani mira, ali mira koji podrazumijeva odbranu nacionalnih i strateških interesa, kazao je on.

Podsjetio je da “Republika Srpska nije dozvolila da se uvedu sankcije Rusiji”.

Istakao je da su “svi osim Rusije ušli u reviziju Dejtonskog sporazuma”.

– Mi imamo naše snove, koje ćemo znati da realizujemo. Podijelićemo ih sa našim ruskim prijateljima zato što su se pokazali da nas razumiju u teškim vremenima po nas, poručio je Dodik, piše RTRS.

Potom je ponovio “želje” RS-a.

– U FBiH su prihvatili intervenciju međunarodnog faktora. Republika Srpska nije remetilački faktor. Mi samo tražimo vraćanje na izvorni Dejton. Nećemo ih sada promovisati, dovoljno je da oni znaju, rekao je Dodik.

Dodik navodi da “Zapad predvođen Velikom Britanijom i SAD ima zavjeru protiv srpskog naroda”.

– Poput one stare “zavadi pa vladaj”. To stalno čine na ovim našim prostorima. Na nivou BiH danas je potpuno žigosana Ruska Federacija, a to nije opravdano, jer to rade samo predstavnici jednog naroda. Kada se budu uvažavali i naši stavovi, to će onda biti zvanični stav BiH, do tada to je želja jednog naroda, kazao je.

