Dodijeljeni Zlatni globusi, prestižnu nagradu prvi put osvojila Demi Moore (62)

Na 82. dodjeli Zlatnih globusa, kojima se nagrađuje televizijska i filmska izvrsnost, najboljom filmskom dramom u 2024. proglašen je Brutalist, najboljim filmskim mjuziklom Emilia Perez, a među najboljim glumcima su Fernanda Torres, Demi Moore, Adrien Brody i drugi.

Adrien Brody je osvojio Zlatni globus za ulogu u filmu The Brutalist, a Demi Moore (62) za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji za glavnu ulogu u filmu The Substance, priči o glumici koja blijedi u potrazi za izvorom mladosti.

Nagradu za najbolju glumicu u filmskoj drami dobila je Fernanda Torres za ulogu u filmu I'm Still Here, dok je najbolji glumac u komediji ili mjuziklu Sebastian Stan iz A Different Man. Najbolji sporedni glumac je Kieran Culkin iz filma A Real Pain, a najbolja sporedna glumica Zoe Saldaña iz mjuzikla Emilia Pérez.

I redatelj filma The Brutalist Brady Corbet nagrađen je Zlatnim globusom kao najbolji u 2024., dok je najbolji animirani film Tok, najbolji neengleski film Emilia Pérez, a najbolji scenarij Petera Straughana za film Conclave.

Za “kinematičko i blagajničko” postignuće Zlatni globus je dobio mjuzikl Wicked, za najbolju TV seriju Shogun, za najbolju komediju/glazbenu seriju Hacks, a među mnogim nagrađenima su još i glumci Colin Farrell, Jodie Foster i drugi.

Domaćica dodjele bila je voditeljica Nikki Glaser, a uoči dodjele na crvenom je tepihu bila uobičajena modna revija slavnih osoba koje su blistale u crnim, zlatnim i srebrnim haljinama s povremenom crvenom ili tamnozelenom kombinacijom.

U tome se malo izdvojila zvijezda filmskog mjuzikla Wicked Ariana Grande, koja je nosila žutu Givenchyjevu haljinu sa steznikom s perlicama, za koju je rekla da je posveta cesti od žute cigle koja vodi do Oza u tom mjuziklu.