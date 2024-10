Do izbora je ostalo manje od dvije sedmice : Objavljeni rezultati četiri nacionalne ankete, sve se okreću prema jednoj strani

Manje od dvije sedmice ostalo je do američkih predsjedničkih izbora, a utrka je i dalje krajnje neizvjesna. Najnovije ankete pokazuju da Donald Trump ipak tijesno vodi ispred Kamale Harris. U čak četiri velike nacionalne ankete, Trump je prvi put od početka augusta stekao prednost nad svojom demokratskom protivnicom.

Najnovije istraživanje javnog mnijenja agencije Redfield & Wilton Strategies, provedeno 21. oktobra, stavilo je Trumpa za dva postotna boda ispred Harris (47% prema 45%), što je za bivšeg predsjednika povećanje od četiri postotna poena u odnosu na prethodnu nacionalnu anketu, provedenu 6. oktobra.

Prognoze i simulacije

Slično vodstvo Donaldu Trumpu daju i nove nacionalne ankete FoxNewsa i ActiVotea. Prema anketi NBC Newsa, Trump i Harris bili su izjednačeni u nadmetanju, ali kada su u ispitivanje uključeni nezavisni predsjednički kandidati i kandidati trećih stranaka, Trump je vodio ispred Harris za jedan postotni poen.

Neke etablirane agencije, kao što su FiveThirtyEight i Reuters/Ipsos, još uvijek blago vodstvo daju demokratskoj kandidatkinji, ali također priznaju da se posljednjih tjedana ta prednost brzo topi. Zanimljivo je pogledati i simulacije, u kojima agencija koristi ankete te ekonomske i demografske podatke da bi istražila vjerojatne ishode izbora. U simulaciji predsjedničkih izbora tvrtke FiveThirtyEight Trump pobjeđuje 51 od 100 puta, a Harris u 49 od 100 puta. Posljednje prognoze analitičara također su se okrenule u korist Trumpa, pokazujući da on sada ima veće šanse za pobjedu na izborima. Vodeći američki statističar Nate Silver, koji je točno predvidio uspjeh republikanaca na izborima 2016., prognozira ponovni trijumf Trumpa. No i on upozorava da su ovi izbori mnogo neizvjesniji nego oni prije dva izborna ciklusa.

Donald Trump je također znatno povećao svoju podršku među skupinama u kojima je na prošlim predsjedničkim izborima loše kotirao. Anketa GenForward, koju je Sveučilište u Chicagu provelo od 26. augusta do 6. oktobra, pokazuje da četvrtina mladih crnaca i 44 posto mladih Latinoamerikanaca sada podržava Trumpa. S druge strane, Harris jako dobro prolazi među crnkinjama (63%) i Amerikankama azijatskog podrijetla (60%). Bjelkinje su gotovo ravnomjerno podijeljene između Harris i Trumpa.

Šanse za pobjedu

Za Harris situacija izgleda sve gora i u ključnim swing-državama. Mrtva trka, koja se od kolovoza vodila u Pennsylvaniji, sada se prema nekim anketama mrvu okrenula u korist Trumpa. RealClearPolling trenutačno procjenjuje da će Harris pobijediti u Michiganu i Wisconsinu, dok se predviđa da će Trump osvojiti Arizonu, Sjevernu Karolinu i Georgiu. Harris i Trump sada imaju jednake šanse za pobjedu u Nevadi, battleground-državi u kojoj je Harris donedavno vodila.

Harris su potrebna 44 elektorska glasa iz swing-država da bi osigurala pobjedu, dok je Trumpu potreban 51. Ako bi Trump osvojio Pennsylvaniju, Arizonu, Sjevernu Karolinu i Georgiu, pobijedio bi na izborima. Zapravo, Trumpu je dovoljno da osvoji samo jednu državu “plavog zida” da odnese pobjedu i zbog toga najviše treba pratiti kako dišu glasači u Pennsylvaniji, Wisconsinu i Michiganu.

S druge strane, Harris može ući u Bijelu kuću ako osvoji Pennsylvaniju, Wisconsin, Michigan i Omahu. No aktualna potpredsjednica ima i druge opcije. Primjerice, ako izgubi Wisconsin ili Michigan, može ih zamijeniti Sjevernom Karolinom, Georgiom ili Arizonom. Puno je teže ako izgubi Pennsylvaniju jer će tada trebati nadomjestiti čak 19 elektorskih glasova.

