Đokovićeva kruna karrijere : Atomski tenis u Parizu i dokaz ko je najveći u historiji

Carlos Alcaraz je u životnoj formi i trenutno se smatra igračem koji će dugi niz godina biti na samom vrhu. Španac je dominirao u Parizu, jučer je deklasirao Feixa Auger-Aliassimea sa 6:1, 6:1 i potpuno spreman je stigao do borbe za zlato, no to je lako reći kada se sprema meč sa sada već i (ne)zvanično najvećim teniserom u historiji.

S druge strane, Novak Đoković također je odigrao dobar turnir, ali je bio postavljen za autsajdera zbog čestih problema s povredama, činjenicom da je na zalasku karijere i da nije u formi u kakvoj je Alcaraz, ali je Beograđanin pokazao klasu i dokazao da je broj jedan u ovom sportu. Osvojio je sve, a danas i ono što mu je jedino nedostajalo – olimpijsko zlato. Prethodno je imao sa Olimpijade broncu.

Ovo je bio sedmi međusobni obračun dvojice tenisera. Do sada su bili izjednačeni (3:3), no sada je Novak poveo sa 4:3.

U prvom gemu Đoković dolazi do 40:0, Alcaraz se vraća sa dva vezana poena, ali ipak ne dolazi do brejk šanse. U drugom gemu igralo se duže, imao je Nole i brejk šansu, ali ne koristi je.

Redom su teniseri osvajali svoje servis gemove, ali nije uvijek išlo sve po planu. Na 2:2 Đoković je servirao, Alcaraz imao 40:0, no Srbin se čudesno vraća i osvaja gem za 3:2. Tih pet gemova trajalo je više od 40 minuta.

Alcaraz s lakoćom stiže do 3:3, a na isti način i Novak uzima svoj servis gem. Nestvaran tenis je nastavljem, Alcaraz bi često prijetio brejkom, ali Đoković se vraćao. Na 6:5 Đoković je mogao do brejka i do seta, ali se Španac izvukao, pa se ušlo u taj-brejk.

Na 3:3 mini-brejk Đokovića, koji dobrim servisom dolazi do tri set-lopte i to mu je bilo dovoljno da dođe do prvog seta. Kako se i očekivalo, dosta uzbuđenja i vrhunskog tenisa i u drugom setu. Sve vrijeme se Alcaraz mučio sa svojim servis gemovima, ali nije dozvoljavao brejk Đokoviću.

Najlakši gem osvojio je na servisu za 4:3. Alcaraz je shvatio da mora puno bolje da servira, jer je često plesao po tankoj žici i bio u strahu da pretrpi brejk, čime bi vjerovatno ostao bez zlata.

Borba je nastavljena, nije bilo savršeno i nimalo lako Đokoviću, ali je došao do 4:4 iako je Alcaraz opet prijetio brejkom. Imao je Španac 40:0 na svom servis gemu, no Novak dolazi do 40:40. Uslijedila je neviđena borba za prednost, Alcaraz uz malo sreće osvaja poen. Alcaraz je uspio da osvoji gem i povede sa 5:4. Teniseri su bili sigurni do kraja za 6:6 i za novi taj-brejk.

Mini-brejk Novaka na samom početku, a onda greška Alcaraza u igri nerava i 2:0 za Srbina. Zatim velika razmjena u poenu broj 3, da bi Đoković poslao lopticu u mali aut i vratio u živog mladog Španca. Odličan servis Alcaraza, stigao je do 2:2 i sve je bilo otvoreno. Zatim ponovo velika borba i fantazija od udarca Đokovića, koji dolazi do 3:2 uz mini-brejk ali i vjerovatno osvaja najljepši poen u finalu o kojem će se dugo pričati.

Zatim rutinski, sjajnim servisom otvara novi poen i završava ga na najbolji način za 4:2. Alcaraz griješi i Novak dolazi do 5:2, što je bila prednost koju takav majstor poput njega ne bi mogao da propusti u borbi za zlato na Olimpijskim igrama. Španac nije gubio nadu, ali danas je Novak bio onaj stari i zasluženo je došao do svog prvog olimpijskog zlata, vjerovatno i jedinog s obzirom da je na zalasku karijere, a Olimpijada je svake četiri godine.

Podsjetimo da je broncu osvojio Lorenzo Musetti koji je savladao Auger-Aliassimea sa 6:4, 1:6, 6:3. U ženskoj konkurenciji slavila je Kineskinja Qinwen Zheng koja je sa 6:2, 6:3 savladala Hrvaticu Donnu Vekić. Treće mjesto pripalo je Igi Swiatek koja je sa 6:2, 6:1 nadigrala Schmiedlovu.

Srbiji je ovo bila druga medalja u Parizu i drugo zlato. Damir Mikec i Zorana Arunović prethodno su osvojili zlato u streljaštvu u mješovitim parovima u discplini vazdušni pištolj na deset metara.

Olimpijske igre, finale:

Novak Đoković – Carlos Alcaraz 7:6, 7:6

(SportSport)