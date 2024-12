Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović : “Čović je za Ruse važniji od Dodika jer igra duplu igru”

– To je pravo pitanje za Nermina Nikšića i Elmedina Konakovića. Žalosno je da Amerikanci moraju “nafatavati” pojedince iz vladajućih struktura da bi to završili u parlamentu. Šta vam govori to što Amerikanci nisu sjeli sa liderima Trojke i završili posao, nego su preskočili sastanak sa tzv. liderima Trojke i sa HDZ-om. Znači da znaju da tu postoji njihova sprega sa Rusima. Na neki način žao mi je parlamentaraca koji mogu neslavno proći ako ne završe Južnu interkonekciju, a sve zbog javašluka i privatnih interesa svojih lidera.

– Nije to rat Rusije i Amerike. Nego nesposobnost vlasti da realizira ono što je država izglasala – sankcije protiv Rusije. To su međunarodne obaveze i sadašnji vlast u Federaciji BiH, je ta koja to neće, ne želi i ne poštuje. Država mora osigurati diverzitet u energetskom snabdijeveniju i pored energetske stabilnosti i energetsku nezavisnost. Sadašnja vlast ne poštuje međunarodni preuzete obaveze kada su u pitanju ne samo sankcije prema Rusiji, nego su direktno uključeni protiv presude Slaven Kovačević vs. Bosna i Hercegovina na Evropskom sudu za ljudska pravau Strasbourgu.