Direktor CIA-e William Burns: Zapad se ne treba plašiti ruskih nuklearnih prijetnji

Zapadni lideri ne bi se trebali plaširi prijetnji Kremlja o nuklearnoj eskalaciji, izjavio je šef Centralne obavještajne agencije (CIA), William Burns, tokom debate o tome trebaju li se anglo-francuske rakete Storm Shadow koristiti unutar Rusije.

Tokom posjete Londonu, zajedno sa šefom MI6, Burns je rekao da SAD nisu obraćale pažnju na ranije ruske nuklearne prijetnje u jesen 2022., pokazujući da prijetnje iz Moskve ne treba uvijek doslovno shvatati.

Burns je priznao da je CIA vjerovala da bi Rusija mogla koristiti taktičko nuklearno oružje na bojnom polju u Ukrajini tokom prve godine rata. “Niko od nas ne bi trebao olako shvatiti rizike eskalacije,” rekao je na samitu Financial Times-a u Londonu. Ipak, dodao je da “ne treba biti nepotrebno zastrašen” ruskim prijetnjama.

U jesen 2022., ruske trupe su bile potisnute u sjevernoj Ukrajini i napustile Herson na jugu, što je izazvalo strah da bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje ako bi se suočila s porazom. Međutim, front se stabilizirao ubrzo nakon toga. U novembru 2022., predsjednik SAD-a Joe Biden poslao je Burnsa da prenese direktno upozorenje šefu ruske vanjske obavještajne službe, Sergeyu Naryshkinu, o posljedicama takve eskalacije, a sličan pristup postoji i danas.

Bijela kuća je do sada bila oprezna u vezi s dopuštanjem upotrebe Storm Shadow raketa unutar Rusije, unatoč ponovljenim molbama ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskog. Burns je također izrazio zabrinutost da Iran razmatra isporuku balističkih raketa Rusiji, ali nije potvrdio da CIA vjeruje da se to već dogodilo. Smatrao bi to “dramatičnom eskalacijom” odnosa između dvije zemlje; Teheran je do sada Rusiji isporučivao samo manje efikasne dronove.

Šef MI6, Sir Richard Moore, izjavio je da postoji zabrinutost da ruski špijuni postaju sve neodgovorniji u Velikoj Britaniji, Europi i drugdje kako rat u Ukrajini traje. “Mislim da su ruske obavještajne službe postale pomalo divlje,” rekao je Moore, prenosi Guardian, spomenuvši niz napada poput podmetanja požara u Velikoj Britaniji i širom Europe.

(Kliker.info-agencije)