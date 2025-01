Denis Zvizdić : “Ako Trojka odluči izbaciti SNSD ni HDZ to neće zaustaviti”

“Moram odmah kazati da oni kažu da takva matematika nije u pravu. Svako ko očekuje da ova koalicija treba kraj mandata dočekati u blokadi – da se sasvim sigurno neće desiti. Nećemo ostati u koaliciji sa onima koji nisu istinski za evropski put” , poručio je u razgovoru za N1 predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, čija je stranka Narod i pravda dio državne koalicije.

Opet nema Vučića u Banjaluci?

Nije ga bilo ni prošli put, ali na žalost državni vrh Srbije prisustvuje obeležavanju 9. januara. Slično je uradio i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić koji se ponosi titulom četničkog vojvode. Ne mislim da se oni trebaju miješati u unutrašnje stvari BiH, ali to su samo odjeći zaključak “Svesrpskog sabora” i pokušaj da se izazovna situacija u Srbiji prebaci na drugi kolosijek – to je ta tzv. ugroženost Srba u regionu.

Posljednjih dana sve glasniji pozivi na izbacivanje SNSD-a iz državne koalicije?

Čitao sam različite analize, moram odmah reći da oni kažu da takva matematika nije u pravu. Pogotovo zbog činjenice da u Predstavničkom domu imamo pet ruku opozicije iz RS-a, au kojem pravcu će se razvijati procesi ne bih da prejudiciram. Želim jasno reći da svako ko očekuje da ova koalicija treba kraj mandata dočekati u blokadi – da se sasvim sigurno neće desiti. Nećemo ostati u koaliciji sa onima koji nisu istinski za evropski put.

Šta je sa HDZ-om?

Svaka je matematička mogućnost, HDZ ako smatra da SNSD treba da ostane dio ove koalicije neka ne preuzme da ubijedi Dodika i SNSD da aktivno rade na implementaciji evropske agende u BiH. Evo imat ćemo vrlo brzo prvu provjeru takve spremnosti, usvajanje zakona o zaštiti ličnih podataka i graničnoj kontroli. Ako se nastave blokade onda je to dokaz jasne namjere SNSD-a da ne žele realizovati evropsku agendu i tada ćemo mi kao “Trojka” poduzeti korake kako bi došli do promjene državne koalicije. Ne mislim da takva namjera može zaustaviti HDZ ili da će to htjeti uraditi.

(Kliker.info-N1)