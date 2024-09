Denis Bećirović iz New Yorka: ‘Deklaracija tzv. svesrpskog sabora suprotna međunarodnom pravu’

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića obratio se u četvrtak , 26. septembra, na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u New Yorku, u okviru debate o temi “Maintenance of international peace and security – Leadership for peace”.

Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Svjedočimo najsloženijem vremenu u historiji ljudske civilizacije. Živimo u najranjivijem razdoblju, u kojem nas politička ili neka druga pogreška mogu dovesti do rata katastrofalnih razmjera.

Novi globalni izazovi multipolarne rekonfiguracije svijeta zahtijevaju ozbiljne odgovore.

Naša je dužnost boriti se za mir.

Mi u Bosni i Hercegovini smatramo da je mir najviša vrijednosti i temeljni uslov za progres čovječanstva.

Mir nije samo koncept koji treba shvatiti kao odsutnost oružanog sukoba. On zahtijeva dublje razumijevanje, ne samo na međunarodnom, nego i na nacionalnom nivou.

Zajedno gradimo kulturu mira.

Bez afirmacije i jačanja kulture mira, čovječanstvo teško može preživjeti.

Kultura mira je skup vrijednosti, stavova i načina života utemeljenih na:

– poštovanju života,

– promoviranju svih ljudskih prava,

– promoviranju nenasilja,

– i poštovanju načela suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država.

Gdje smo mi danas? Da li smo naučili temeljne historijske lekcije nakon Drugog svjetskog rata?

Ovdje, na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, posebno upozoravam na opasnost nedavno održanog tzv. svesrpskog sabora u Beogradu.

Deklaracija usvojena na ovom panetničkom saboru flagrantno ugrožava nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine, kao i nekih drugih država u Jugoistočnoj Evropi.

Također, Deklaracija tzv. svesrpskog sabora je suprotna međunarodnom pravu i predstavlja krajnje opasnu politiku, s nesagledivim konsekvencama.

Uspostavljanje panetničkih sabora je prijetnja miroljubivoj i ravnopravnoj saradnji među državama članicama UN-a.

Zajedno odlučimo da XXI. stoljeće bude stoljeće mira, a ne stoljeće novih tragedija.

Bosna i Hercegovina je preživjela, tokom 1990-ih godina, brutalnu agresiju, genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine.

Zbog toga, moja država posebno cijeni mir i slobodu.

Također, Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi afirmaciji mira i miroljubivih odnosa među državama.

Naša poruka je kristalno jasna: umjesto obnove velikodržavnih politika, okrenimo se ekonomskom razvoju i saradnji.

To je naš zajednički interes“, kazao je Denis Bećirović.

