Demokrati su se potpuno oporavili, a Trump postaje sve radikalniji : Mogu li teorije zavjere donedavnih kritičara teorija zavjere biti tačne?

Danas u SAD-u počinje Demokratska nacionalna konvencija (DNC), u Chicagu, i trajat će do četvrtka. U sklopu iste potpredsjednica Kamala Harris i službeno će postati demokratska kandidatkinja za predsjednicu nakon što je Joe Biden prije skoro mjesec dana odustao od utrke. Izgledalo je u tom trenutku da je Demokratska stranka u rasulu – dio utjecajnih lidera i zastupnika grčevito se držao Bidena i njegovog plana da ide po još jedan mandat.

To uključuje i samog Bidena koji se svega nekoliko dana prije dramatične odluke 21. srpnja žestio po skupovima tvrdeći kako “nikada neće odustati”. Onda je ipak odustao u situaciji koja je izgledala kao da su mu neki moćni igrači, valjda moćniji i od njega, “zavrnuli ruku” i natjerali ga da kaže sve što je morao reći… Da odustaje, da je Kamala Harris bolji izbor, da će ona biti izuzetna predsjednica itd.

U četvrtak smo trebali slušati Bidena kako najavljuje da će pobijediti Trumpa, kako je on jedini koji je to u stanju učiniti. Umjesto toga slušat ćemo ga danas (odnosno noćas po našem vremenu), na samom početku DNC-a, kako govori o svojoj ostavštini i niže hvalospjeve potpredsjednici Harris.

Bit će zanimljivo hoće li za vrijeme govora spomenuti bivšu utjecajnu predsjednicu donjeg doma Kongresa, demokratkinju Nancy Pelosi, za koju se tvrdi da je bila glavna u zadavanju zadnjeg oštrog prijekora Bidenu tražeći od njega da odustane. Navodno od onda nisu razgovarali, a možda više niti neće. Naravno, hoće li Biden spomenuti Pelosi u govoru je potpuno retoričko pitanje – dobro znamo da neće. Biden će održati svoj govor putem telepromtera, poznatijih kao “blesimetri”, jer to je u ovom trenutku još jedini način kako uopće može održati donekle koherentan govor.

Na koji način su potjerali Bidena s kandidatskog mjesta možemo samo nagađati. Imajući u vidu koliko se grčevito držao može se pretpostaviti da je riječ o nekakvom ultimatumu. Znajući da je riječ o predsjedniku kojem bi lako mogli početi ispadati kosturi iz ormara, naročito ako se tu pridodaju svi mutni poslovi njegovog sina Huntera (uključujući i one vezane uz Ukrajinu), vjerojatno nije bilo ni tako teško složiti adekvatan ultimatum.

Ipak, u trenutku dok je Biden odustajao izgledalo je skoro kao da su izbori već odlučeni. Svega sedam dana ranije Trump je umalo izgubio glavu kad mu je potencijalni atentator metkom probio uho. Ovaj je ustao, krvav, i počeo vikati “Borba! Borba!” dok se iza njega kao u nekakvoj mitološkoj sceni vijorila američka zastava.

Izgledalo je kao da Trump ima takvu prednost (čak i u anketama) da jednostavno nema načina da je do izbora (5. novembra) ne zadrži. No, od tih dramatičnih trenutaka prošlo je svega oko mjesec dana. Do izbora ostalo je još 77, a ankete redom predviđaju pobjedu Kamali Harris! Nije to velika prednost, u prosjeku svega 1.4%, ali svejedno, izgledalo je da će nakon Bidenovog povlačenja cijeli demokratski “ticket” nastaviti sa silaznom putanjom.

Aktualne Trump/Harris ankete

Mnogi u Demokratskoj stranci bili su nervozni, uključujući i njihove moćne donatore. Nipošto nisu svi bili voljni podržati Kamalu Harris. Riječ je o potpredsjednici koju se jako rijetko viđalo tijekom zadnje 3 godine. Dobro, istina jest da je to funkcija koja se i inače ne nameće previše u javnosti (koliko smo Bidena zapravo viđali dok je bio Obamin potpredsjednik?). Ali Harris je imala i druge hendikepe. Njeni javni nastupi bili su ispod razine. Njezina sklonost improviziranju u javnim nastupima djelovala je krajnje amaterski.

Dio Demokratske stranke stoga je htio ubaciti neka nova imena. Neki su čak navijali za to da se “Obame” vrate na vlast preko Michele Obame kao potencijalne kandidatkinje. Bilo je tu i drugih imena, ali brzo su shvatili da su to američkoj javnosti ipak uvelike nepoznati ljudi. Nekako je sklopljen prešutni konsenzus da bi se barem trebalo pokušati s Kamalom Harris, a ako ispadne da joj ne ide, ima još vremena do DNC-a.

No, Kamala je iznenadila, odnosno, točnije je reći, njezin tim je iznenadio. Jako su se brzo organizirali (kao da su se već godinama pripremali za ovo?) i odjednom je američkoj javnosti predstavljena jedna dosta drugačija Kamala Harris. Više ne zvuči suvislo, govori su joj precizno pripremljeni. Poruke su vrlo plitke, ali odlično skrojene za tipičnog američkog glasača – naročito onog neodlučnog koji nije, kako bi neki pomislili, skeptik po pitanju samo demokratskog procesa, već o politici zna jako malo i samim time ga je dosta lako “okrenuti” kroz šarenu kampanju bez previše teških fraza.

Kamala se u toj zoni snalazi odlično, a ankete to i pokazuju. Masama nudi tipičnu demagogiju koja se svodi na trivijalne, ali zvučne teme. Spremna je samu sebe, kao ženu miješane rase i miješanog podrijetla, predstaviti kao samo oličenje američkog sna te će pozvati naciju u operaciju spašavanja tog sna na način da glasaju za nju.

U isto vrijeme Trumpova kampanja si mrvi prednost nizom loših poteza. Odabir JD Vancea za potencijalnog potpredsjednika u slučaju da Trump pobjedi na izborima poprilično je loš ako imamo na umu spomenute neodlučne birače. Vance je potvrda da Trump želi čovjeka koji će odgovarati njegovoj najkonzervativnijoj bazi, ali kome još? Mogao je bolje. Trumpov sin koji se u ovoj kampanji poprilično ističe, Don Jr., navijao je Tuckera Carlsona, bivšeg voditelja Fox News. Carlson bi isto jako dobro pasao konzervativcima raznih rangova, ali je riječ o osobi koja se sigurno bolje nosi na pozornici, naročito u debatama.

J.D. Vance i kandidat Kamale Harris, Tim Walz, održat će potpredsjedničku debatu 1. listopada, otprilike mjesec dana prije izbora. Ista neće biti ključna, ali šanse su poprilične da će agresivniji Walz dominirati i igrati na kartu odvajanja neodlučnih birača od Trumpa upravo preko Vancea kojeg će pokušati prikazati kao konzervativnog fundamentalista (što i nije daleko od istine, barem u ovom izdanju, jer Vance lako mijenja stavove, vidi: J. D. Vance fenomen i glavna karika američkog zaokreta: Trumpa je zvao “američkim Hitlerom”, sad mu je zamjenik).

Ona puno važnija debata, Trump-Harris, trebala bi se održati za 20-ak dana, 10. augusta.

D.Marjanović (Advance)