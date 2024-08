Danis Tanović razočaran Trojkinim potezima: Lijepa stvar je da su izbori svakih nekoliko godina

Oskarom nagrađeni bosanskohercegovački režiser Danis Tanović, čiji je novi dugometražni film „Nakon ljeta“ sinoć otvorio 30. Sarajevo Film Festival, izjavio je danas kako je ukidanje BH Content Laba, u okviru kojeg je proteklih godina podržan veliki broj filmskih projekata u Bosni i Hercegovini, najgora stvar koja se mogla desiti bh. filmu!

Danis Tanović, osim što je govorio o tome kako je teklo snimanje na pustom otoku, osvrnuo se na stanje u bh. filmu. Prvenstveno se osvrnuo na „ukidanje BH Content Laba“, projekta BH Telecoma.

„Ja mislim da je to najgora moguća stvar koja se mogla desiti u bh. filmu. Fondacija ne funkcionira kako treba već godinama. Kanton radi odlično, tu su se stvari nekako uspostavile, ali kanton sam jednostavno nije dovoljan. I sa ovim ukidanjem Content Laba jednostavno filmski radnici ovdje nemaju gdje da se okrenu da traže neki prvi novac. Tako da iskreno da vam kažem, ako se nešto ne promijeni, to bi moglo biti to što se mene tiče i bosanskog filma”, rekao je i dodao:

“Vladajuće stranke koje su vladale 30 godina nisu se potrudile da se nešto desi. I onda naprave taj BH Content Lab koji je zaista bio sjajan, nevjerovatan, desile su se neke divne stvari, neki dobri filmovi, dobre serije… I prvo što se desi kada dođe sljedeća vlast je da ukine to. Ja to zaista ne razumijem, uz svu najbolju namjeru, ne razumijem taj odnos prema stvarima”, izjavio je bh. Oskarovcac.

“Sjećat ćemo se lijepih vremena bh. filma”, dodao je.

Upitan da li ima naznaka da će se ukinuti projekat oživjeti, on je odgovorio da je “lijepa stvar da su svakih nekoliko godina izbori”.

“Pa ljudi, ono, koji su vas razočarali, vi se izjasnite i kažete da su vas razočarali, kažete im hvala i onda se borite za neke druge ljude. To je tako”.

(Kliker.info-Raport)