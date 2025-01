Damir Nikšić najavljuje potres : “Obratite pažnju na to ko će sve ovih dana napustiti Našu stranku S”

Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Nikšić uputio je žestoku kritiku na račun rukovodstva ove stranke. Nikšić navodi da se NS svela na “marketinšku agenciju promocije jeftinih političkih poena i blefova”, te tvrdi da će mnogi članovi uskoro napustiti njene redove.

Prema Nikšiću, umjesto da se bavi ozbiljnim političkim radom, stranka se pretvorila u “takmičenje u popularnosti i količini TV nastupa”, dok su ključni stranački organi, poput savjeta i odbora, “zapostavljeni, odumrli ili raspušteni”.

On ističe da su osnovne vrijednosti stranke “zanemarene i napuštene”, a stručni i kvalitetni ljudi, koji su u stanju donijeti glasove zbog zdravog odnosa s bazom, “marginalizirani, demotivisani ili brutalno rastjerani po nalozima menadžerskog vrha stranke”.

Nikšić tvrdi da je uprkos svemu tome, određena grupa članova bila spremna dati šansu političkoj odgovornosti unutar stranke, čekajući januarske sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora Naše stranke, gdje su, kako kaže, očekivali ostavke i smjene vrha stranke koje su bile ne samo potrebne, već i javno obećane.

“Nakon što smo strpljivo sačekali januarske sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora, dajući šansu političkoj odgovornosti, ostavkama i smjenama vrha stranke koje su bile ne samo očekivane, već i javno obećane i najavljene – dolazimo u neizbježnu fazu koju nije bilo teško predvidjeti, a to je da će poznata i kvalitetna imena, da ne kažem ‘dobri ljudi’ Naše stranke, početi napuštati ovu političku organizaciju, uvidjevši da su iskorišteni i izmanipulisani u nekoj vrsti piramidalne, Ponzijeve šeme”, poručio je Nikšić.

On navodi da su ti “dobri ljudi” unutar Naše stranke dali rok do kraja januara da se “zakorjelo” rukovodstvo povuče i omogući progresivnim snagama da preuzmu vođenje stranke. Prema njegovim riječima, očekivalo se da dođe do promjene načina djelovanja, odnosno ukidanja “wannabe korporativne kulture stranke” i ponovnog oživljavanja stranačkih savjeta i organa.

“Kraj januara je razuman rok koji su ovi ‘dobri ljudi’ Naše stranke dali ‘zakorijelom’ rukovodstvu (koje se skoro perverzno nafuralo na bord izvršnih direktora) da učini očekivanu gestu – da se časno povuče i dozvoli progresivnim snagama da preuzmu stranku i izmjene način djelovanja tako što će ukinuti tu wannabe korporativnu kulturu stranke, a ponovo oživjeti stranačke savjete i organe i uspostaviti demokratiju koja je daleko ozbiljnija i primjerenija za jednu političku partiju progresivnih liberala”, naglašava Nikšić.

Međutim, kako tvrdi, ono što je nekada bila najveća snaga Naše stranke – naglasak na individualizam – sada se ispostavlja kao njena najveća slabost.

“Bez obzira koliko jake i progresivne individue to bile, ipak se ne mogu nositi sa kolektivizmom organizovane interesne grupe koja je monopolizirala stranku i njen PR, a koja se pokazala prilično netolerantnom, kontrolišućom, vendikativnom i arogantnom u svojim odnosima prema svima koji drugačije misle, ili, bolje rečeno, prema svima koji uopšte misle”, poručuje Nikšić.

On predviđa da će mnogi članovi stranke, rezignirani razvojem situacije, napustiti organizaciju u narednim sedmicama, a da će rukovodstvo i PR Naše stranke pokušati zataškati sve odlaske kako oni ne bi dospjeli u javnost.

“Kako se čini, sve te individue će početi prilično rezignirano jedna po jedna napuštati ovu političku organizaciju (nad kojom su se nadvile sjene optužbi za korupciju), a za pretpostaviti je da će vrh i PR Naše stranke učiniti sve da to prođe neprimjećeno u javnosti, tj. ‘da ostane u porodici’”, ističe Nikšić.

Na kraju, on poziva javnost da prati dešavanja unutar stranke u narednom periodu:

“U svakom slučaju, obratite pažnju na to ko će sve ovih dana napustiti Našu stranku”, zaključio je Damir Nikšić.

(Kliker.info-Klix)