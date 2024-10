Daidža dječaka čiji su roditelji poginuli u Donjoj Jablanici: Allah mi je dao snagu kada sam saznao da je dječak živ

Uz prisustvo više hiljada građana u Jablanici je danas klanjana kolektivna dženaza-namaz i obavljen ukop 19 žrtava katastrofalnih poplava, koje su u noći s 3. na 4. oktobar pogodile Bosnu i Hercegovinu. Jablanica je danas obavijena tugom, a najveći teret i bol osjete svakako porodice koje su u poplavama ostale bez svojih najmilijih, koje su danas ispratili na bolji svijet, piše Anadolu.

U haremu “Jasen” u Jablanici danas su bile prisutne brojne porodice jablaničkih žrtava. Stajali su pored tabuta svojih najmilijih i oprostili se od njih, neko suzom, neko molitvom, neko šuteći, ali svi mnogo potrešeni.

Kenan Velić je brat Adele Tufek, koja je među 19 stradalih u Donjoj Jablanici. U kobnoj noći poginuli su supružnici Adela i Vedad Tufek, jedino je preživio njihov sin Adi. Poginuli su također i Adelini svekar i svekrva Hivzija i Sabaheta Tufek.

Kenana smo zatekli dok je plakao dodirujući tabute sa tijelima svoje sestre i zeta. Velić u razgovoru za Anadolu ističe kako je kompletna porodica Tufek stradala u noći s četvrtka na petak. Na pitanje novinara AA kako se nosi sa svojim gubitkom, Velić odgovara:

“Kako čovjek može sve podnijeti u ovom stanju, ali ja sam dobro. Sad mi je samo briga za dječaka (sestrić Adi Tufek, op.a.). Oporavlja se, ima potrebnu njegu”, kaže Velić, te nastavlja:

“Pregazio sam put kad sam čuo za vijest. Zahvalio bi se ljudima iz Mostara, koji su me primili. Kad sam saznao da je dječak živ, Allah mi je dao snagu. Porodica je kompletna stradala. Adi je ostao, ima dajdžu, tetku, dedu i nenu.“

Enes Džino je svekar Edite, čijih je čak devetoro članova uže i šire porodice stradalo u poplavama, uključujući i roditelje (Hivzija i Sabaheta Tufek).

“Devetoro članova familije u dvije kuće. Otac, majka, brat, nevjesta, dijete je ostalo jedino u životu. U gornjoj kući, dajdža i njegova kompletna familija, kćerka, žena, sin i zet. U dvije kuće je devetoro članova familje poginulo. Teško je, tečko. Ja i nekako, ali nevjesta još uvijek ne shvata šta se desilo. Teško je“, kazao je Džino.

– Efendija Jahić: Zbog njih, njihove žrtve, mi moramo biti jaki –

Semir ef. Jahić, imam džemata Donja Jablanica, koji je u zadnjim momentima uspio spasiti sebe i porodicu u noći nesreće, kazao je za AA kako danas na dženazi nije samo u svojstvu vjerskog službenika, već kao neko koga su također prije deset dana samo trenuci dijelili od smrti.

“Možemo slobodno reći da su i mene trenuci dijelili, da i ja danas budem ovdje zajedno u ‘svom džematu sa našim rahmetlijma’. Voljom Allahovom i odredbom spasio sam se, spasio nas je Uzvišeni Gospodar”, kaže efendija Jahić.

Kazao je kako im olakšanje predstavlja činjenica da su sve jablaničke žrtve pronađene i da imaju mogućnost dostojanstveno ih ispratiti.

“To nam nekako u ovoj cijeloj emociji olakšava našu situaciju, da ih dostojanstveno ispratimo sve zajedno, onako kako ih je Gospodar uzeo u istoj noći, da ih ispratimo na njihov vječni smiraj u istom danu”, rekao je Jahić, te nastavio:

“Ja sam danas ovdje u svojstvu imama, ali prije svega ovdje sam u formi njihovog komšije. Čovjeka koji je sa njima živio, dijelio, evo i na kraju krajeva sudbinu te noći. Moj džemat je u velikoj mjeri osakaćen. Devetnaest ljudi kada ode iz jednog naselja, kad se odseli je veliki udarac, a kamoli kada preseli na ahiret u istom danu. Tako da je to veliki udarac za mene, za naš džemat, naravno i za medžlis. Zbog njih, njihove žrtve, mi moramo biti jaki, moramo, ako Bog da, zadržati naš narod u Donjoj Jablanci. A to je upravo i moj apel na nadležne institucije, da nas ne zaborave, da nakon dženaze ne okrenu glavu od nas, da tim ljudima podare krov nad glavom i dostojanstvo, da spasimo naše naselje, da to naselje ne bude obrisano.”

Dženaza je klanjana u haremu “Jasen” u Jablanici, a namaz je predvodio reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović. Nakon klanjanja dženaze ukop nastradalih biće obavljen na mjesnim mezarjima Donja Jablanica, Djevor i Zlate.

Dženaza-namaz klanjana je za 19 nastradalih osoba: Ajla (Salem) Begić 1995-2024, Ernad (Muhamed) Begović 1978-2024, Huma (Mahmut) Begović 1966-2024, Rahima (Salko) Begović 1948-2024, Zejna (Alija) Begović 1939-2024, Jasmin (Ismet) Čilić 1986-2024, Irmela (Fikret) Čilić 1992-2024, Fikret (Salih) Imamović 1960-2024, Amira (Salko) Imamović 1965-2024, Arman (Fikret) Imamović 1991-2024, Ibreahim (Osman) Hindić 1964-2024, Redžo (Ibro) Maslo 1938-2024, Nezira (Alija) Maslo 1947-2024, Semir (Fehim) Maslo 1967-2024, Đemila (Ćamil) Maslo 1939-2024, Hivzija (Salih) Tufek 1959-2024, Vedad (Hivzija) Tufek 1975-2024, Adela (Salko) Tufek 1988-2024 i Sabaheta (Salih) Tufek.

U Donjoj Jablanici, koja je jedno od najteže pogođenih područja, jučer je pronađeno tijelo posljednje žrtve razornih poplava za kojom se tragalo.

U poplavama i klizištima koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u noći između 3. i 4. oktobra, poginulo je najmanje 26 osoba i to na području Jablanice 19 osoba, u Konjicu četiri te tri u Fojnici. I dalje se traga za još jednom osobom na području Buturović Polja, u Konjicu.

(Kliker.info-AA)