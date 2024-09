Crno na bijelo : Bosna i Hercegovina jedna od najsigurnijih država u Evropi po pitanju prijetnje od terorizma

Terorizam nije najsmrtonosniji oblik nasilja na svijetu. Oružani sukob dovodi do devet puta više smrtnih slučajeva od terorizma, ubistva su više od 45 puta veća, a smrtni slučajevi od samoubistava su 72 puta veći. Međutim, terorizam je jedinstven jer njegova nepredvidivost i visoke stope žrtava dovode do značajnih emocionalnih i psiholoških učinaka, koji zauzvrat mogu dovesti do značajnih društvenih i geopolitičkih posljedica.

Što se tiče Evrope, najveću utjecaj terorizma je zabilježena u Turskoj (29. u svijetu, Grčka (34. u svijetu), Njemačka (37. u svijetu), Francuska (38. u svijetu), Velika Britanija (41. u svijetu).

Bosna i Hercegovina spada u države koje su označene kao države bez utjecaja terorizma u prethodnoj godini. U istu grupu prema istraživanju spadaju i Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija.

Tabela: GTI

Utjecaj terorizma u Evropi sada je manji nego što je ikada bio od početka indeksa. Bilo je sedam smrtnih slučajeva u 24 incidenta u 2023., u poređenju sa 736 smrtnih slučajeva u 362 incidenta na vrhuncu terorističkih aktivnosti u 2016.

Samo pet zemalja zabilježilo je smrt od terorizma u prošloj godini, a 17 od 36 zemalja u regiji nije zabilježio jedan jedini incident u proteklih pet godina. Međutim, 12 zemalja doživjelo je pogoršanje rezultata tokom proteklog desetljeća, a najveće pogoršanje dogodilo se u Njemačkoj i Belgiji. To je odraz rastuće latentne razine terorizma u regiji, koja je, iako se smanjila od svog vrhunca 2016., i dalje spremna rasplamsati se u bliskoj budućnosti, navodi se u izvještaju.

