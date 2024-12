Christian Schmidt u Njemačkoj : Ruski uticaj ozbiljan, uticaja arapskih zemalja u BiH nema

Visoki predstavnik Christian Schmidt ocijenio je sinoć na tribini u njemačkom gradu Königswinteru da se po njegovom mišljenju ništa bitno neće promijeniti dolaskom nove američke administracije republikanca Donalda Trumpa, tim više što se imalo prilika vidjeti rezultat njegove politike u prvom mandatu.

Naime, u organizaciji Deutsche Atlantische Gesselschaft sinoć je održana tribina u gradu Königswinteru koja je tretirala dolazeću Trumpovu vlast i njene implikacije na Europu.

Na početku predavanja Schmidt se osvrnuo na njegovo imenovanje za visokog predstavnika u BiH i da je to zapravo bila ideja Angele Merkel. Kao što je decidno spomenuo, on je bio njen izbor za ovu funkciju zbog specifičnosti zadatka i činjenice da je on bio njen čovjek od povjerenja i žao mu je što se to ne nalazi u njenim memoarima.

Trump po njemu nije sretno rijesenje i nadao se pobjedi Harris. Smatra da Trump tretira Njemačku pa i cijelu Europu konkurencijom i očekuje povećanje carina za uvoz u Sjedinjene Države za autoindustriju, ali i druge grane industrije što će prouzrokovati nemale probleme za Njemačku.

Kao opunomoćenik za Zapadni Balkan FDP Njemačke prisutan je bio i Nedim Makarević, dugogodišnji ambasador BiH u Pakistanu, Afganistanu, Islandu i Norveškoj te je uputio javno pitanje Schmidtu koje će biti konkretne konsekvence po BiH u dolazećem Trumpovom mandatu.

(Kliker.info-Oslobođenje)