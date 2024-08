Ćamil Duraković : “Uposlenici CIK-a opstruiraju prijave za glasanje u Srebrenici” (Video)

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Ćamil Duraković gostovao je večeras u emisiji „7 plus“ Hayat.

Bilo je riječi o predstojećim lokalnim izborima, posebno u svjetlu Srebrenice i mogućnosti da Bošnjaci, nad kojima je u toj općini u ljeto 1995. izvršen genocid, ostvare što bolji rezultat i eventualno vratie mjesto načelnika općine.

– Nažalost, tačni su podaci da su brojke onih koji su zainteresirani za glasanje, a žive izvan Bosne i Hercegovine gotovo upola manje. Također, moramo priznati i da kompletna politička situacija u proteklih nekoliko godina i sve ovo što je uglavnom gnusno posmatrati na političkoj sceni Bosne i Hercegovine čini da sve veći broj građana BiH koji živi vani postaje sve nezainteresiraniji – rezignirano konstatuje Duraković posljedice loše političke atmosfere po ljude koji žive van svoje domovine, a sve manje žele da glasaju u njoj.

Potpredsjednik Duraković je posebno potcrtao poteškoće i svjesnu opstrukciju samih prijava, a koje se dešavaju zahvaljujući, kako kaže, uposlenima u CIK-u:

– Također moramo priznati još nešto, a što sam lično svjedok, jeste da je obnova procedure za glasanje čak i među onima koji su do sada uvijek bili spremni da glasaju i to redovno radili učinila da mnogi od njih sad odustanu. Naime, uposlenici CIK-a otežavaju procedure i neki ljudi koji su do sad glasali i neki koje lično znam odustaju jer im postaje jasno da ih neko u CIK-u svjesno opstruira. Dat ću vam primjer: ako se registrujete da glasate putem pošte, kada dođete na stranicu za registraciju otvori vam se aplikacija koju vi direktno popunjavate uz kompjuter. Dakle, ona je elektronski popunjena za razliku od prethodnih kada bi vi dokument morali prvo isprintat, popuniti olovkom pa ga onda pretvoriti u PDF i tek onda poslati. E sad, vjerujte da je bilo onih koji su bili odbijeni jer je potpis nečitak. Ja sam to mogao razumjeti kada su obrasci bili popunjavani olovkom pa je rukopis nečitak ali ovdje pričamo o automatski elektronski generisanom dokumentu – objašnjava Duraković očigledan primjer selektivnosti u izboru prijaveljenih obrazaca i jasno potvrđuje da to ne može biti slučajno.

„Radi se o ljudima koji su informatički pismeni. Znam iz lične situacije jer je moj brat, koji živi u Americi odbijen iz banalnog razloga i brojni drugi koji su mi se direktno javili. Dakle, neko u CIK-u svjesno odbacuje što više prijava putem pošte ali ne vjerujem da je to njihova odluka. Ipak, ne mogu zanemariti činjenicu da postoji neki referent ko potpuno paušalno selektuje ko će bit prihvaćen a ko ne. Dakle, kako je moguće da dokument koji je elektronski popunjen može biti nečitak.

Čini se da prije postoje neki uposlenici koji selektiraju prijave bilo prema nekom mjestu ili prema nekoj etničkoj grupi, kako god to želite posmatrati“ ponavlja svoju rezignaciju Ćamil Duraković ističući da ukupno postoji disproporcija u odnosu prema Srebrenici.

– Vi znate da smo mi imali prošli put poništene izbore u Srebrenici upravo zbog neprivilnosti. Tako će to biti i ovog puta iako su neke promjene najavljene. Aktivisti srpskih političkih stranaka imaju brojne lične karte i onda ti ljudi iz Srbije čak ne moraju ni doći, nego postoje ljudi koji kao glasaju za njih. Tako jedna osoba može glasati za po nekoliko ljudi na različitim izbornim mjestima. Osim toga, ljudi iz Srbije koji glasaju u Srebrenici uglavnom žive na desetak minuta od Srebrenice pa ni to nije problem, uz naravno vrlo dobro organiziranu logistiku koja to prati od prevoza do sendviča i dnevnica. Takvih je prema našim procjenama oko 50 posto srpskih glasača tj glasača srpskih stranaka, jer se ovdje sve srpske stranke ujedinjuju kad je riječ o načelniku Srebrenice. Taj sistem podržava i sistem u RS-u i sistem u Srbiji i mi stalno pokušavamo ukazati na to – pojašnjava način na koji se osigurava dovoljan broj glasača radi osiguranja pobjede srpskog kandidata za načelnika.

Pogledajte ostatak razgovora i saznajte kako Duraković vidi ponašanje probosanskih stranaka u ovom procesu i zašto tvrdi da njima Srebrenica nije politički prioritet.

(Kliker.info-Hayat TV)