Vijest glasi da je radio VIKOM iz Republike Srpske puštao ultranacionalističku pjesmu kojom se slavi ratni zločinac Mladić i poziva na rušenje džamija. Zapravo “ultranacionalizam“ je preblaga riječ kojom se ni izbliza ne može opisati ono što otrovni pjesmuljak u sebi krije noseći elemente klasičnog krivičnog djela koje poziva na krvoproliće.

Piše: Dragan Bursać (Al Jazeera Balkans)

Zapravo to je realnost manjeg bh. entiteta u kome se slave ratni zločinci, negira ili čak proslavlja genocid i poziva na novo klanje. Kazali bi, poznato ozračje u kome se radioaktivno zlo emituje u eter na minutnoj bazi. Jer kazni nema, a i ako postoje one su samo mrtvo slovo na papiru sa kojim se svaki neočetnik sprda.

Ali to nije ni pola muke.

Četnički četbot

Kažem, to nije ni pola muke, jer je vlasnik VIKOM radija iz Bosanske Gradiške, bizarni Vinko Perić kazao da nije kriv, a i ako postoji neka krivica to je onda maslo vještačke inteligencije. Dobro ste pročitali.

“Pošaljite mi snimak. Možda je to slučajno učinila vještačka inteligencija. Srpske patriotske pjesme ne smiju nikoga da vrijeđaju. Ne bismo to radili. Pogotovo ne u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo”, kazuje Perić za medije.

Pa evo za Perića i sve ostale snimka, da ne kažem stihova:

“Nemoj smatrat’ mene za ubicu

Mi samo učimo srpsku ćirilicu

Ko ne čita ćirilicu mesto mu ovde nije,

U Bosni nema mesta za balije!“

Ma bravo za autore suptilnih stihova kojima se navješćuje gramatički ustrojena čista srpska Bosna i Hercegovina! E ovo su gramatički nacisti, a ne kao vi bijednici koji pravite suptilnu razliku između “je“ i “ije“. E to je Dinarska rok divizija, kako sebe krste četnici skloni pozivima na ćirilicu i istrjebljenje drugih i drugačijih, a mogli su se čuti na VIKOM radiju.

Samo je trebalo da se ova “divna“ umotvorina verifikuje kod vještačke inteligencije (AI), koja je pogađate uvijek i stalno srpska. Jer ako je inteligencija prvog naroda poslije ameba, dakle srpskog, jedina autentična, vrlo logično je da je i AI srpski proizvod. Digitalni, ali prvi i srpski.

Pa je tako izgleda neki sajber đeneral AI iz Čikaga, sa svojim silikonskim mozgom shvatio kako su stihovi:

“Došlo vrijeme za rastanak, žao mi nije,

Niču crkve po Bosni, padaju džamije…“ nešto najljepše što se dogodilo digitalnom svijetu i vještačkoj inteligenciji u svom kratkotrajnom binarnom postojanju.

I kako onda da se ne uvrsti ova “ljepota“ od pjesme na AI plej listu? Pa da je čuje što više mladih i starih humanoida zasnovanih na srpskim karbonskim jedinjenjima.

Izgleda da nema te sile koja će svijet zaštititi od digitalnih četnika i srpske vještačke inteligencije! Dobro, ova inteligencija je sličnija onoj običnoj, analognoj velikosrpskoj po kojoj je sasvim OK ubijati, klati, paliti, silovati i protjerivati, ali se digitalnom poklonu u radnu memoriju ne gleda. Ili što se kaže, poklonjenom četničkom AI se ne broje terabajti.

A šta ako AI kopira analogne genijalce srpskog sveta?

Daj šta daš, a AI nam je kroz Dinarsku rok diviziju, onu Dražinu dao i sljedeće stihove:

“Hoće bre budala džamiju u sred Sarajeva

Da se hodža dere, Alahu da peva,

Pa nema ti bre ovde Alaha, pa zar to ne znate

Šalje Ratko granate, pa se jeb'te kako znate“

Aha, a vidiš kako je ovaj srpski jezički AI bot prepoznao misli i ideje Milorada Dodika o “arlaukanju hodže“ i Mladićevu zločinačku ideju da se granatama Sarajlijama “razvuče pamet“ ubije grad.

Jer šta će četnički AI, on možda i ima direktivu iz neke svjetske AI centrale da se ovakav sadržaj ne pušta, ali kad prepozna Dodikove i Mladićeve umotvorine to je jače od njega. Ponese ga, digne tri digitalna prsta i počne srbovati po muzičkim megafajlovima i radiostanicama.

Pa je onda izgleda vještačka srpska (ne)inteligencija kriva za sve.

Nisu oni krivi, to je njihov AI?

Ali da se manemo mi šale, jer ovdje ništa nije za šalu osim za krivičnu prijavu, nego je l’ vi vidite kako se fino gazda dosjetio da se sakrije iza AI pa onda i ako dosadni novinari pitaju otkuda mu nacistički uglazbljeni pozivi na klanje, ubijanje i protjerivanje, on kaže- a nije to do mene, prijatelju, to vještačka inteligencija bira muziku. Ma bravo za dovitljivost!

Pa će, kako mi se čini, uskoro biti napravljen kakav velikosrpski četbot, jezički i nacionalni obrazac na koga će se pozivati i Dodik, i Vučić, i Dačić, i Vulin, i Mandić, i Nešić i ostale glavešine srpskog sveta koje se danas pozivaju na Karadžićevo, Šešeljevo i Mladićevo zločinačko naslijeđe. Jer, ako se potegne pitanje krivice, ko je kriv za prolivenu ljudsku krv, odgovor je, pa AI. Za sve je kriva prokleta vještačka inteligencija! Moguće da je već sad na svesrpskom saboru kreiraju.

Četnički četbot Srboje! Što da ne?!

Ah, šta bi Karadžić i Mladić dali (vjerovatno sve) da su u svoje vrijeme u sudnici imali vještačku inteligenciju kao alibi, kao što je ima ovaj Perić, pa da kažu, za sve je kriva ćirilična AI, još tamo u Francuskoj digitalnoj ulici u Beogradu, a ne Ćosić, Milošević, Isaković i ekipa koji su pravili kroz Memorandum SAN-a Veliku Srbiju. Kako bi im to dobro došlo takvo izvlačenje. Ali, analogni svijet bio, šta da se radi.

I zato se nemojte začuditi ako u budućnosti osvane pred đacima i digitalna povijest, koju je opisao kakav velikosrpski AI, povijest u kojoj su se građani Sarajeva samogranatirali, a Mladićevi heroji samo čistili grad-od mrskih balija, kako kaže pjesma.

Ima vještačka inteligencija od koga da krade iz analogne povijesti u kojoj je prekrajanje iste dobilo apsurdne razmjere. Dovoljno je da AI snimi samo par sezona Marićeve “Ćirilice“ i već je spremna za rad, da ne kažem rat.

Nego na kraju, da postavim jedno realno, da prostite novinarsko pitanje iz analognog svijeta, a ko će odgovarati za ovo zlo koje se čulo sa radija i zašto niko i zašto nikad?

RAK, ekipa, čujemo li se?

I ne pitajte mene, pitajte AI! Ionako AI jedini radi, a regulatorne agencije, sudovi i sudstvo su isključeni sa napajanja-struje dabome. Ostala napajanja su im uredna, hvala na pitanju!