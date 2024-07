Borba za život Adnana Šemića se nastavlja: Porodica u strahu hoće li podnijeti transplantaciju

Međutim, Adnanova porodica, koja mjesecima vodi grčevitu borbu za spas njegovog života, brine se hoće li on uspjeti podnijeti operativni zahvat, odnosno transplantaciju jetre. Adnan je skoro mjesec hospitaliziran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar, a posljednjih dana njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Njegov daidža Adem Gačanica kazao nam je jučer da je Adnanovo stanje nepromijenjeno.

– Sada je sve u Božijim i u rukama ljekara. Ljekari su ti koji trebaju utvrditi može li Adnan u tom stanju podnijeti operaciju. Nakon promjene Zakona, za šta smo zahvalni svima koji su u tome učestvovali, sada je sve usmjereno na to. Naš ljekar Ante Bogut, koji u SKB Mostar vodi Adnana, radi sve što je u njegovoj moći. To je izuzetan čovjek, koji daje sve od sebe, ali koji do sada nije bio u prilici poslati pacijenta na transplantaciju u takvom stanju – priča nam Gačanica.